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PALLADIUM包辦潮流穿搭裝備 顛覆想像推出首款OFF-GRID輪胎潮鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM不只會做軍靴、防水鞋，現在更要包辦你的潮流穿搭裝備，正式推出OFF-GRID輪胎潮鞋。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM不只會做軍靴、防水鞋，現在更要包辦你的潮流穿搭裝備，正式推出OFF-GRID輪胎潮鞋。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM不只會做軍靴、防水鞋，現在更要包辦你的潮流穿搭裝備，正式推出OFF-GRID輪胎潮鞋，顛覆想像，結合機能性與流行感，怎麼混搭都沒問題。Converse攜手長期合作潮牌UNDEFEATED打造全新Half Chuck 70鞋款，透過虎紋迷彩印花展現西海岸休閒風格，重現經典鞋型限量復刻。

不管是雨季必備鞋款、軍靴都是PALLADIUM的強項，更以強大機能性佔有一席之地，但除此之外呢？ PALLADIUM藉全新OFF-GRID輪胎潮鞋證明，品牌不只你想的那麼簡單！這款鞋採用全新「全地形輪胎大底」，鞋底構造採用FLXGrip®不定向菱紋顆粒排列，能輕鬆應對不同路面、同步搭載高密度EVA打造全足分區穩定系統，提升移動時的靈活度，並結合快拆磁扣、快速綁帶系統等快穿設計。除了上述的機能性之外，OFF-GRID輪胎潮鞋的LO UTILITY款，襪套式快穿鞋口設計採用太空棉鞋面，兼具未來科技感外觀與俐落線條外，也大幅提升了穿脫方便性。LO NYL款則是同樣以黑、白撞色招牌橘色標誌，鞋側PALLADIUM字樣與鮮豔鞋標提升個性感。

Converse x UNDEFEATED聯名Chuck 70鞋3,180元。圖／Converse提供
Converse x UNDEFEATED聯名Chuck 70鞋3,180元。圖／Converse提供

Converse全新的Chuck 70聯名鞋款，以UNDEFEATED知名的虎紋迷彩圖案裝飾，森林風格藍綠配色展現軍事美學。同時軍標風格印刷商標和圍邊膠條UNDEFEATED Logo的融入，提升了工藝設計感。鞋底部分則採用了具有反差感亮藍色的設計，搭配雙色鞋帶，凸顯UNDEFEATED風格的醒目造型。對於這次合作系列，UNDEFEATED表示，Chuck 70已在運動鞋領域引領潮流10年，希望能夠在Chukka靴中筒剪裁鞋型的基礎上，透過全新設計煥發新生；預計10月21日在Juice Store開賣。

PALLADIUM OFF-GRID LO NYL鞋2,880元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM OFF-GRID LO NYL鞋2,880元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM OFF-GRID LO NYL鞋2,880元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM OFF-GRID LO NYL鞋2,880元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM OFF-GRID LO NYL鞋2,880元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM OFF-GRID LO NYL鞋2,880元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM OFF-GRID LO UTILITY鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM OFF-GRID LO UTILITY鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM OFF-GRID LO UTILITY鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM OFF-GRID LO UTILITY鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供

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