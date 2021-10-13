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搶五倍券商機 MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶，本周五開跑，此為台中港店。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶，本周五開跑，此為台中港店。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶熱潮，搶五倍券商機，本周五10月15日起到11月7日，林口、台中港兩店同步優惠，有4大主題超折扣，購物搭配滿千抵百、滿額好禮、刷卡金回饋、五倍券等多元方案，10月31日到店，還有巧虎互動遊戲區。

三井林口和台中港店共同推「超日本周年慶」，4大主題享優惠，包括日系品牌聯合折扣，橫跨服飾、配件、鞋款最低3折起，福利品出清激安特賣，周年慶推出OUTLET特有的福利品特賣，多項熱門家電商品、美妝保養、指定鞋款等，最低3折起；滿千抵百感恩回饋， 指定專櫃滿3000抵300元、滿5000抵500元等方案，享10%回饋率。

另有會員滿額優惠， APP會員10月15日到17日首三日，單筆滿3000元送每日限量300元抵用券，銀行卡友方面，刷永豐聯名卡滿額最高享5%回饋，單日累積刷滿15萬再贈日本麗克特單杯咖啡機；玉山銀行卡友首三日累計滿3萬元送TESCOM吹風機，其餘多家銀行亦有滿額刷卡金回饋。

台中港店專櫃滿千抵百，滿額再抽萬元住宿，台中港店全館近50大品牌也推出驚喜回饋，同時10月18日到28日，單日消費累積滿3000元，可抽「和苑三井花園飯店 台北忠孝」住宿券、日系品牌包款或行李箱；指定期間單日累積滿10萬元，再贈Panasonic變頻燒烤微波爐或6公升除濕機一台。

MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶，本周五開跑，此為台中港店。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶，本周五開跑，此為台中港店。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶，本周五開跑，此為台中港店。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK首次加入百貨周年慶，本周五開跑，此為台中港店。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

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