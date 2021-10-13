2021周年慶／用儀式感讓自己發光！SABON推三部曲88折

在後疫情的時代，要懂得對自己更好，創造出儀式感，從購物到保養都是，香氛保養品牌SABON商品涵蓋頭髮、臉部、身體倒居家，透過香氣帶來療癒感，在周年慶期間推出明星三部曲組合，同時也是全年最優惠的88折，一次入手最經典商品。

今年明星三部曲包括沐浴油、身體磨砂膏，以及身體乳液或絲綢身體乳液或保濕凝凍三選一，首度將清爽保濕凝凍列入組合，可任選自己喜歡的香調，除部分指定香調外，三件88折，年度最值得入手；而SABON植系髮肌護理系列，也推出任二件不同指定品項89折。

另外過往一上架就賣完的織物香氛噴霧系列，今年在周年慶推出5款不同香氣，還有全新升級的光采煥顏三效死海泥面膜，能夠讓肌膚深層清潔、去角質，使用後讓臉部保濕又能修護，在周慶期間也推出。