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2021周年慶／用儀式感讓自己發光！SABON推三部曲88折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
SABON周年慶期間推出光采煥顏三效死海泥面膜／200ml／2,480元。圖／SABON提供
SABON周年慶期間推出光采煥顏三效死海泥面膜／200ml／2,480元。圖／SABON提供

在後疫情的時代，要懂得對自己更好，創造出儀式感，從購物到保養都是，香氛保養品牌SABON商品涵蓋頭髮、臉部、身體倒居家，透過香氣帶來療癒感，在周年慶期間推出明星三部曲組合，同時也是全年最優惠的88折，一次入手最經典商品。

今年明星三部曲包括沐浴油、身體磨砂膏，以及身體乳液或絲綢身體乳液或保濕凝凍三選一，首度將清爽保濕凝凍列入組合，可任選自己喜歡的香調，除部分指定香調外，三件88折，年度最值得入手；而SABON植系髮肌護理系列，也推出任二件不同指定品項89折。

另外過往一上架就賣完的織物香氛噴霧系列，今年在周年慶推出5款不同香氣，還有全新升級的光采煥顏三效死海泥面膜，能夠讓肌膚深層清潔、去角質，使用後讓臉部保濕又能修護，在周慶期間也推出。

而周年慶預購期間，單筆消費滿3,800元送以色列綠玫瑰清爽濕紙，消費滿4,000元升級銀卡會員；周慶期間，當日單筆消費滿4,800元送身體磨砂膏60g、滿6,800元送沐浴油50ml與織物噴霧50ml。

SABON周年慶期間推出織物噴霧系列。圖／SABON提供
SABON周年慶期間推出織物噴霧系列。圖／SABON提供
SABON周年慶期間推出明星三部曲88折、植系髮肌自由配任二件不同品項89折。圖／SABON提供
SABON周年慶期間推出明星三部曲88折、植系髮肌自由配任二件不同品項89折。圖／SABON提供
SABON周年慶期間推出植系髮肌自由配，任二件不同品項89折。圖／SABON提供
SABON周年慶期間推出植系髮肌自由配，任二件不同品項89折。圖／SABON提供

周年慶 沐浴

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