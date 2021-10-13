7-ELEVEN「萬聖糖果節」、Hello Kitty 3C系列預購開跑

不給糖就搗蛋的萬聖節將至，邁入糖果、巧克力熱銷檔期，7-ELEVEN「萬聖糖果節」即日起開跑，以「新奇造型口感」、「應景打卡必備」、「分享型糖果點心」3大類別商品掌握萬聖節搗蛋商機，即日起至11月2日再推任選指定糖果、零食第2件6折起優惠，

萬聖節不能缺少「新奇造型口感」糖果，創意滿點的「奧利奧香橙口味跳跳糖夾心餅乾」將經典巧克力餅乾夾入香橙內餡及跳跳糖，口感超驚奇；人氣款「加倍佳草莓棒棒糖三麗鷗驚喜蛋」隨機贈送三麗鷗家族限定公仔，共10種可愛造型讓粉絲收藏。此外，10月16日起再推新奇軟糖「味覺糖手撕軟糖萬聖限定變色蘋果」，完食後舌頭變色成為萬聖節最佳扮裝，另有「味覺糖MOS漢堡趣味軟糖」以麵包、番茄、生菜、起司、漢堡肉等食材設計軟糖造型，DIY漢堡疊疊樂好吃又好玩。

搶搭萬聖節打卡拍照熱潮，7-ELEVEN引進多款萬聖節「應景打卡必備」小點，其中「萬聖造型糖果提袋（南瓜）」內有小幽靈、小南瓜棉花糖，售價149元；骷髏與眼球、南瓜頭款的「萬聖夾心牛奶巧克力」採單入包裝方便享用，每款售價69元；「爆米花風味棉花糖」是萬聖節才有的特別版棉花糖，仿爆米花的微甜風味，售價69元。

7-ELEVEN另推出多種「分享型糖果點心」，其中熱門款「瑞士三角牛奶巧克力分享包」方便與親友、同事共享；適合提著出門討糖吃的「罐裝明治牛奶巧克力」，巧克力採單獨包裝設計、可交換分享，另有「明治復刻牛奶巧克力」以及「明治榛果巧克力」等多種選擇，活動期間選購指定明治巧克力可享第2件6折，再享39元優惠價加購「Moomin帆布袋」一個。

此外，7-ELEVEN ibon預購也有新貨到，一系列Hello Kitty 3C周邊商品讓粉絲收集，包括「Hello Kitty PD快充充電器（硅膠）」為Type-C、USB雙孔充電器，是外出、旅遊的好幫手，共有粉、白兩款，每款售價580元；「Hello Kitty PD快充行動電源－粉紅甜心」擁有甜美吸睛外型，並結合皮革質感設計，貼心手繩可防止摔落，售價1,380元；「Hello Kitty for皮革吊飾傳輸線－復古零錢包」通過蘋果MFi認證，支援蘋果iOS裝置，售價680元；「Hello Kitty Type-C to Lightning吊飾傳輸線」長度120cm，採加厚扁線設計，搭配可愛立體公仔頭造型吊飾，售價680元。