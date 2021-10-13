快訊

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

「九澤CP」首度合體代言眼鏡 邱鋒澤暖心告白陳零九「有安心的感覺」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供
「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供

繼邱鋒澤和采子共同為小林眼鏡的VENTO品牌代言人之後，這一季則換成「九澤CP」邱鋒澤及陳零九首度合體，一同演繹新鏡框的特色。而Owndays則與三麗鷗肖像角色大賞第一名的「Cinnamoroll大耳狗喜拿」推出聯名眼鏡，除了大人尺寸之外，更推出兒童尺寸，使消費者可享受親子配戴的樂趣。

九澤CP首次合體代言，形象廣告片中兩人身穿粉嫩色系登場，呼應VENTO秋冬新色鏡框，並大秀舞技，展現兩人默契。陳零九表示自己十分期待廣告的誕生「一開始收到舞蹈老師傳來的教學影片時覺得有點難度，所以感到有點害怕，也擔心自己目前的身體還無法負荷。但經過跟舞蹈老師的彩排練舞，慢慢地熟悉動作，也慢慢有了一點信心。」而身為「學長」的邱鋒澤也很高興跟小林眼鏡有機會再次合作，感謝品牌促成自己跟好兄弟一起合體，並透露「自己跟零九默契一直很好，而且一起練舞更有安心的感覺」。

新款的VENTO保留超彈特性之外，鏡框及眼鏡收納盒在顏色選用上更融入今年流行繽紛配色。圖／小林眼鏡提供
新款的VENTO保留超彈特性之外，鏡框及眼鏡收納盒在顏色選用上更融入今年流行繽紛配色。圖／小林眼鏡提供

新款的VENTO保留超彈特性之外，鏡框及眼鏡收納盒在顏色選用上更融入今年流行繽紛配色，讓選擇更多元。共推出輕量塑鋼、記憶金屬、極致舒適三大系列，滿足消費者的不同需求，鏡架設計上讓重量減輕，配戴時更舒適，讓耳朵輕鬆無負擔。

Owndays則與三麗鷗肖像角色大賞第一名的「Cinnamoroll大耳狗喜拿」推出聯名眼鏡。圖／Owndays提供
Owndays則與三麗鷗肖像角色大賞第一名的「Cinnamoroll大耳狗喜拿」推出聯名眼鏡。圖／Owndays提供

無論現在卡通人物推陳出新，大耳狗喜拿的地位也是無人能比，更是三麗鷗旗下備受歡迎的角色之一。而OWNDAYS以其中4位人氣角色包括大耳狗喜拿、牛奶、可露娜、波隆為概念，將各個角色特色與眼鏡結合，細緻裝飾搭配上可愛設計，以及清爽優雅的色調。眼鏡款式共推出4個種類各2色，更備有小朋友的眼鏡尺寸，讓喜愛大耳狗喜拿的小孩也能與爸媽們一同享受配戴的樂趣。

JINS以「未來科技」為主題，進駐環球A19打造出黑科技眼鏡店，提供在地民眾最新服務。圖／JINS提供
JINS以「未來科技」為主題，進駐環球A19打造出黑科技眼鏡店，提供在地民眾最新服務。圖／JINS提供

而JINS也以「未來科技」為主題，進駐環球A19打造出黑科技眼鏡店，提供在地民眾最新服務。設置了「自助接待區」，能讓消費者依照喜好，自由操作ipad，輸入資料或者點選想要的服務，大幅縮短購物時間，連商品取件順序也完全電子化，讓配鏡更方便快速。　

邱鋒澤演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供
邱鋒澤演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供

「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供
「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供

「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供
「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供

陳零九演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供
陳零九演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供

廣告 品牌

延伸閱讀

男團拚出道演唱會 九澤CP力挺

取代劈腿采子！邱鋒澤新歡露餡了

陳零九被爆「五堅情」首位人夫！超正女友呼呼說話了

五堅情報喜訊 小賴想閃婚爆陳零九「已經結婚」

相關新聞

陽光滲透的夾層設計Ｘ日式時尚宅

「挑高式的空間佈局搭配白色調的一致配色，一進入空間便能感受到視線放大、延展的通透感受，更在透明格柵、網格狀圍欄、玻璃門片的應用下締造豐富變化的空間層次。」

透光質地居家選品 享受透視帶來的迷人之處

能被光穿透的透明材料，因為光而產生了不可控的變數，它所呈現的色彩、光澤，不再僅有人們從表象所看到的那一面，而是隨著材質的透光率，光入射、折射以及反射角度的不同，能有千變萬化的可能性，這也是「透光」材料如此令大眾著迷的原因。

7-ELEVEN「萬聖糖果節」、Hello Kitty 3C系列預購開跑

不給糖就搗蛋的萬聖節將至，邁入糖果、巧克力熱銷檔期，7-ELEVEN「萬聖糖果節」即日起開跑，以「新奇造型口感」、「應景...

「九澤CP」首度合體代言眼鏡 邱鋒澤暖心告白陳零九「有安心的感覺」

繼邱鋒澤和采子共同為小林眼鏡的VENTO品牌代言人之後，這一季則換成「九澤CP」邱鋒澤及陳零九首度合體，一同演繹新鏡框的...

有效證件號碼含1、0、2、5 德州鮮切牛排免費送豬肋排

開展餐飲集團旗下、美國最受歡迎的牛排連鎖餐廳——德州鮮切牛排Texas Roadhouse，將於10月25日迎接登台的7...

跟彭于晏撞衫！BTS「漸層衣」有種曖昧的優雅帥氣感

韓國人氣男團BTS前幾天現身TMA (THE FACT MUSIC AWARDS韓國流行音樂大獎)，帶來精彩的演唱。身為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。