「九澤CP」首度合體代言眼鏡 邱鋒澤暖心告白陳零九「有安心的感覺」

繼邱鋒澤和采子共同為小林眼鏡的VENTO品牌代言人之後，這一季則換成「九澤CP」邱鋒澤及陳零九首度合體，一同演繹新鏡框的特色。而Owndays則與三麗鷗肖像角色大賞第一名的「Cinnamoroll大耳狗喜拿」推出聯名眼鏡，除了大人尺寸之外，更推出兒童尺寸，使消費者可享受親子配戴的樂趣。

九澤CP首次合體代言，形象廣告片中兩人身穿粉嫩色系登場，呼應VENTO秋冬新色鏡框，並大秀舞技，展現兩人默契。陳零九表示自己十分期待廣告的誕生「一開始收到舞蹈老師傳來的教學影片時覺得有點難度，所以感到有點害怕，也擔心自己目前的身體還無法負荷。但經過跟舞蹈老師的彩排練舞，慢慢地熟悉動作，也慢慢有了一點信心。」而身為「學長」的邱鋒澤也很高興跟小林眼鏡有機會再次合作，感謝品牌促成自己跟好兄弟一起合體，並透露「自己跟零九默契一直很好，而且一起練舞更有安心的感覺」。

新款的VENTO保留超彈特性之外，鏡框及眼鏡收納盒在顏色選用上更融入今年流行繽紛配色。圖／小林眼鏡提供

新款的VENTO保留超彈特性之外，鏡框及眼鏡收納盒在顏色選用上更融入今年流行繽紛配色，讓選擇更多元。共推出輕量塑鋼、記憶金屬、極致舒適三大系列，滿足消費者的不同需求，鏡架設計上讓重量減輕，配戴時更舒適，讓耳朵輕鬆無負擔。

Owndays則與三麗鷗肖像角色大賞第一名的「Cinnamoroll大耳狗喜拿」推出聯名眼鏡。圖／Owndays提供

無論現在卡通人物推陳出新，大耳狗喜拿的地位也是無人能比，更是三麗鷗旗下備受歡迎的角色之一。而OWNDAYS以其中4位人氣角色包括大耳狗喜拿、牛奶、可露娜、波隆為概念，將各個角色特色與眼鏡結合，細緻裝飾搭配上可愛設計，以及清爽優雅的色調。眼鏡款式共推出4個種類各2色，更備有小朋友的眼鏡尺寸，讓喜愛大耳狗喜拿的小孩也能與爸媽們一同享受配戴的樂趣。

JINS以「未來科技」為主題，進駐環球A19打造出黑科技眼鏡店，提供在地民眾最新服務。圖／JINS提供

而JINS也以「未來科技」為主題，進駐環球A19打造出黑科技眼鏡店，提供在地民眾最新服務。設置了「自助接待區」，能讓消費者依照喜好，自由操作ipad，輸入資料或者點選想要的服務，大幅縮短購物時間，連商品取件順序也完全電子化，讓配鏡更方便快速。

邱鋒澤演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供

「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供

「九澤CP」邱鋒澤（右）及陳零九（左）首度合體，一同演繹VENTO新鏡框的特色。圖／小林眼鏡提供