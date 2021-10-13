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跟彭于晏撞衫！BTS「漸層衣」有種曖昧的優雅帥氣感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BTS全體穿著Berluti 2021冬季系列服裝。圖／Berluti提供
BTS全體穿著Berluti 2021冬季系列服裝。圖／Berluti提供

韓國人氣男團BTS前幾天現身TMA (THE FACT MUSIC AWARDS韓國流行音樂大獎)，帶來精彩的演唱。身為韓國當紅的男團代表，粉絲們除了關注他們的表演之外，髮型、服裝造型等也總是成為活動後的熱議焦點。

這次在TMA的舞台上，BTS全體穿著Berluti 2021冬季系列服裝，此系列融入藝術家Lev Khesin的作品，他運用顏料疊塗出色彩與觸感豐富的抽象圖案與Berluti的Patina古法染色相互呼應，展現帶點曖昧風格的優雅風貌。成員們穿上米橘藍混色真絲襯衫與外套、漸層藍真絲襯衫、以縫線演繹畫中圖案的灰紅混紡羊毛大衣與以作品用色取材手工染色的深靛色皮外套等，像是把藝術畫作披上身，剪裁也流露一股復古氣息，讓許多粉絲在影片底下留言大讚：「這次的漸層衣服好好看！」

其中Jung Kook穿的夾克跟Berluti代言人彭于晏在廣告中穿的是同一套，你覺得誰比較帥呢 ？

深靛色皮外套，23萬5,000元。圖／Berluti提供
深靛色皮外套，23萬5,000元。圖／Berluti提供
BTS全體穿著Berluti 2021冬季系列服裝。圖／Berluti提供
BTS全體穿著Berluti 2021冬季系列服裝。圖／Berluti提供
米橘藍混色外套，10萬8,000元。圖／Berluti提供
米橘藍混色外套，10萬8,000元。圖／Berluti提供
灰紅混紡羊毛大衣，30萬5,000元。圖／Berluti提供
灰紅混紡羊毛大衣，30萬5,000元。圖／Berluti提供
米橘藍混色真絲襯衫，44,000元。圖／Berluti提供
米橘藍混色真絲襯衫，44,000元。圖／Berluti提供
Berluti代言人彭于晏在廣告中穿米橘藍混色外套，10萬8,000元。圖／Berluti提供
Berluti代言人彭于晏在廣告中穿米橘藍混色外套，10萬8,000元。圖／Berluti提供
漸層藍真絲襯衫，44,000
漸層藍真絲襯衫，44,000

BTS

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