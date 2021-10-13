「香民」站出來！啤酒頭推「暴力香菜」啤酒 明日開賣

香菜和芋頭儼然是近年台灣平民美食最熱門的關鍵字。本地精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」年初愚人節時曾與視網膜「跨戒聯名」推出「香菜啤酒」，最後不僅成功為網友「敲碗」量產成功，今年更在WBA英國世界啤酒大賽中異軍突起、獲得臺灣冠軍。啤酒頭因而在近日與全台最大香菜產地「北斗香菜生產合作社」品牌香菜先生合作，推出風味加強版的「暴力香菜」啤酒，預計明日10月14日開賣。

被趣稱為香料界「佛地魔」的香菜，常見於坊間平民小吃，並以獨特的氣味，讓支持者情有獨鍾。啤酒頭秉持「以土地長出來的啤酒」為理念，打造「臺農酒館」系列，嘗試將各種台灣農作風味藏入酒中，未來還計畫推出以大甲芋頭、雲林花生為風味主軸的「夢幻芋頭啤酒」與「魔術花生啤酒」。

啤酒頭先將大量香菜低溫冷催化萃取出香菜精華，再搭配比利時小麥、啤酒花，最後釀成一款風味強化版的暴力香菜啤酒，採限量、於全台Jason's超市上市；同時啤酒頭釀造再於Jason's超市的台北101門市舉辦上市活動，時間為10月15日（周五）晚上六點至八點，現場再與偑巷咖啡、北斗香菜先生一同集結，邀請熱愛香菜的廣大「香」民，尋「香」而來。

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