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楊丞琳露性感V深溝搭配時髦曬傷妝 曾之喬景點加分美圖
成了幸福人妻的楊丞琳畫風突變，日前詮釋FENDI的Peekaboo限定系列時，難得露出性感深溝，散發滿滿的女人味，搭襯曬傷妝，讓她的粉絲大呼好時髦；近日包括古力娜扎、宋祖兒也都演繹了Peekaboo包款，其中宋祖兒和楊丞琳同穿一件襯衫，在背景的烘托下展現和風寧靜之美。
而時節已入秋，駝色穿搭成為女星的必備基本色系，曾之喬、陳庭妮都演繹了秋日午後的美好。擅長在IG放上各式生活照並發表人生哲學的曾之喬，在拎著Peekaboo限定包款拍照時，完美呈現了背景之於圖片氛圍的重要性，她寫下「因為很安靜，所以聽得見風，吹過樹葉的聲音」，表示在台北市的閱讀空間，享受到安靜讀書的時光，她也同時在日式建築、庭院中進行各種擺拍，溫煦光線搭襯簡約空間感，將時尚單品融入其中，也拍出與眾不同的穿搭照。向來以各種俏皮取勝的陳庭妮，則是將玄機藏在背後，以裸背裙裝搭襯Peekaboo手袋，她也同步詮釋了大衣穿搭，在經典與性感之間拍攝了各式動靜皆美的照片，還溜起滑板車，享受都會生活的愉快。
FENDI全新推出的Peekaboo限定特殊款式，是以中型Peekaboo ISeeU、小型Peekaboo ISeeU及迷你Peekaboo Iconic等多種包款組合而成，採用彩色粒面皮革搭配粗厚的Selleria車縫線，這是受到古早羅馬馬具工匠技術所啟發的粗體車縫線，共推出含羞草黃、鬱金香紅、青色藍及松露灰等四款顏色，搭配銀色的五金件，展現絢爛多彩的活潑。此外，還有配套的Nano Peekaboo吊飾，以及裝飾口袋的帆布Strap You肩帶可搭襯，彩色刺繡的FF logo圖案讓包款更顯繽紛。
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