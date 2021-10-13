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楊丞琳露性感V深溝搭配時髦曬傷妝 曾之喬景點加分美圖

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳庭妮、古力娜扎、楊丞琳、曾之喬演繹FENDI Peekaboo限定系列手袋。圖／FENDI提供
陳庭妮、古力娜扎、楊丞琳、曾之喬演繹FENDI Peekaboo限定系列手袋。圖／FENDI提供

成了幸福人妻的楊丞琳畫風突變，日前詮釋FENDI的Peekaboo限定系列時，難得露出性感深溝，散發滿滿的女人味，搭襯曬傷妝，讓她的粉絲大呼好時髦；近日包括古力娜扎、宋祖兒也都演繹了Peekaboo包款，其中宋祖兒和楊丞琳同穿一件襯衫，在背景的烘托下展現和風寧靜之美。

而時節已入秋，駝色穿搭成為女星的必備基本色系，曾之喬陳庭妮都演繹了秋日午後的美好。擅長在IG放上各式生活照並發表人生哲學的曾之喬，在拎著Peekaboo限定包款拍照時，完美呈現了背景之於圖片氛圍的重要性，她寫下「因為很安靜，所以聽得見風，吹過樹葉的聲音」，表示在台北市的閱讀空間，享受到安靜讀書的時光，她也同時在日式建築、庭院中進行各種擺拍，溫煦光線搭襯簡約空間感，將時尚單品融入其中，也拍出與眾不同的穿搭照。向來以各種俏皮取勝的陳庭妮，則是將玄機藏在背後，以裸背裙裝搭襯Peekaboo手袋，她也同步詮釋了大衣穿搭，在經典與性感之間拍攝了各式動靜皆美的照片，還溜起滑板車，享受都會生活的愉快。

FENDI全新推出的Peekaboo限定特殊款式，是以中型Peekaboo ISeeU、小型Peekaboo ISeeU及迷你Peekaboo Iconic等多種包款組合而成，採用彩色粒面皮革搭配粗厚的Selleria車縫線，這是受到古早羅馬馬具工匠技術所啟發的粗體車縫線，共推出含羞草黃、鬱金香紅、青色藍及松露灰等四款顏色，搭配銀色的五金件，展現絢爛多彩的活潑。此外，還有配套的Nano Peekaboo吊飾，以及裝飾口袋的帆布Strap You肩帶可搭襯，彩色刺繡的FF logo圖案讓包款更顯繽紛。

曾之喬巧妙地呈現了拍攝場景如何為網美照加分。圖／FENDI提供
曾之喬巧妙地呈現了拍攝場景如何為網美照加分。圖／FENDI提供
曾之喬在日式建築與庭園中，以構圖表現演繹FENDI Peekaboo限定系列的文青氣息。圖／FENDI提供
曾之喬在日式建築與庭園中，以構圖表現演繹FENDI Peekaboo限定系列的文青氣息。圖／FENDI提供
陳庭妮展現秋日穿搭，還俏皮的溜滑板車表現奢華穿搭。圖／FENDI提供
陳庭妮展現秋日穿搭，還俏皮的溜滑板車表現奢華穿搭。圖／FENDI提供
楊丞琳以曬傷妝詮釋FENDI Peekaboo限定系列手袋。圖／FENDI提供
楊丞琳以曬傷妝詮釋FENDI Peekaboo限定系列手袋。圖／FENDI提供
陳庭妮以裸背性感裙裝詮釋FENDI Peekaboo限定系列小型含羞草色包款。圖／FENDI提供
陳庭妮以裸背性感裙裝詮釋FENDI Peekaboo限定系列小型含羞草色包款。圖／FENDI提供
楊丞琳難得展現性感風情，以V字性感深溝詮釋FENDI Peekaboo限定系列手袋。圖／FENDI提供
楊丞琳難得展現性感風情，以V字性感深溝詮釋FENDI Peekaboo限定系列手袋。圖／FENDI提供
宋祖兒演繹古力娜扎演繹FENDI Peekaboo限定系列小型含羞草色包款。圖／FENDI提供
宋祖兒演繹古力娜扎演繹FENDI Peekaboo限定系列小型含羞草色包款。圖／FENDI提供
古力娜扎演繹FENDI Peekaboo限定系列包款。圖／FENDI提供
古力娜扎演繹FENDI Peekaboo限定系列包款。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo限定系列小型鬱金香紅ISeeU組合，76,100元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo限定系列小型鬱金香紅ISeeU組合，76,100元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo限定系列小型包款，共有含羞草黃、鬱金香紅、青色藍及松露灰等四款顏色。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo限定系列小型包款，共有含羞草黃、鬱金香紅、青色藍及松露灰等四款顏色。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo限定系列小型含羞草黃ISeeU組合，76,100元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo限定系列小型含羞草黃ISeeU組合，76,100元。圖／FENDI提供

FENDI 楊丞琳 曾之喬 陳庭妮

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