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虎頭造型超萌 全聯攜手「老虎堂」推2款限定生吐司新品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
虎虎生吐司（2入），售價49元。圖／全聯福利中心提供
虎虎生吐司（2入），售價49元。圖／全聯福利中心提供

全聯自去年開始經營READ BREAD生吐司系列商品後，以平實價格、免排隊的親民路線迅速掀起風潮，除了持續推出各式口味外，更推出超萌造型的貓咪生吐司，好吃又療癒而大受好評。全聯此次再出招，宣布自10月15日起與台灣知名飲品店老虎堂攜手推出2款限定READ BREAD × 老虎堂聯名生吐司，包括可愛的造型吐司「虎虎生吐司」及肉桂控必買的「黑糖肉桂生吐司」，售價49元起，預計再搶下網路人氣話題。

2017年在台灣搖飲市場掀起一股黑糖虎紋飲品趨勢的老虎堂，最大特色是選用台灣在地黑糖為原料，以台灣古法熬出的虎式黑糖，用17斤紅蔗糖才能熬出1斤純黑糖，熬成的濃濃琥珀色，最讓消費者喜愛。此次全聯READ BREAD與老虎堂合作的2款新品將限定販售35天，其中，吸睛的造型吐司「虎虎生吐司」，使用老虎堂虎式黑糖並結合天然奶油製成生吐司，味道濃郁回甘又富有層次，單吃還是搭配料都能盡情發揮DIY創意；另一款則為「黑糖肉桂生吐司」，嚴選老虎堂虎式黑糖並與日本第一大香料品牌GABAN結合，嚴選來自越南最頂級的肉桂品種，擁有清爽香氣及燒甜滋味，結合生吐司體，詮釋傳統與時尚的全新融合。

全聯自10月15日起與老虎堂攜手推出2款期間限定READ BREAD × 老虎堂聯名生吐司。圖／全聯福利中心提供
全聯自10月15日起與老虎堂攜手推出2款期間限定READ BREAD × 老虎堂聯名生吐司。圖／全聯福利中心提供
黑糖肉桂生吐司，售價69元。圖／全聯福利中心提供
黑糖肉桂生吐司，售價69元。圖／全聯福利中心提供

全聯

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