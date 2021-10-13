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7-11「振興隨取卡套組」狂賣5萬組！加碼最高回饋36%

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自10月8日起推出1,000元～5,000元不等的「振興隨取卡套組」，上市不到一周即熱銷超過5萬組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起推出1,000元～5,000元不等的「振興隨取卡套組」，上市不到一周即熱銷超過5萬組。圖／7-ELEVEN提供

隨著振興五倍券上路，7-ELEVEN為了刺激經濟、振興消費，自10月8日起推出1,000元～5,000元不等的「振興隨取卡套組」，引爆市場話題，上市不到一周即熱銷超過5萬組，除了使用限制少、可以慢慢花之外，包括咖啡、飲料、零食餅乾、鮮食、便當等都可以買，還能跨通路使用。

活動期間持紙本振興五倍券至7-ELEVEN實體門市購買「5,000元振興隨取卡」、「3,000元振興隨取卡」優惠組，除了立即擁有一張相同面額的振興隨取卡之外，還可立即領取1,800元或800元振興優惠券，振興優惠券可在7-ELEVEN門市、康是美實體門市、統一時代百貨台北店、統一夢時代購物中心、BEING Spa、BEING Sport、 BEING Fit、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館、聖娜多堡、聖德科斯、統一精工－速邁樂加油站等12個通路使用，搭配12大通路指定優惠方案，讓消費者買越多、省更多。

其中「5,000元振興隨取卡」套組加碼送出1,800元振興優惠券（18張100元振興優惠券），振興優惠券可在7-ELEVEN、星巴克、Mister Donut、Cold Stone、BEING Spa等5大實體門市當現金券直接使用，不需消費門檻即可全額折抵，相當於36%超高回饋，免低消、跨通路使用更方便。

7-ELEVEN自10月8日起推出「振興隨取卡套組」，其中3,000元、5,000元套組加碼送的振興優惠券可在12個指定通路使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月8日起推出「振興隨取卡套組」，其中3,000元、5,000元套組加碼送的振興優惠券可在12個指定通路使用。圖／7-ELEVEN提供

統一時代百貨 星巴克

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