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「消波塊、台中辣醬」都上桌！「燒肉中山」進軍台中

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
台中套餐中的「和牛咖哩泡芙」，可看到台中辣醬、消波塊等元素。圖／燒肉中山提供
台中套餐中的「和牛咖哩泡芙」，可看到台中辣醬、消波塊等元素。圖／燒肉中山提供

自台北信義區起家的時尚燒肉店「燒肉中山」，近日以「東京車站」為設計靈感，透過英式混搭日式的風格，全新打造「燒肉中山台中店」。除了供應多款套餐與單點菜色之外，呼應台中在地文化，還獨家設計「Taichung 台中」套餐，內含一款「和牛咖哩泡芙」，不僅泡芙上插有代表性的台中辣醬，底層還有消波塊作為點綴，增添趣味與想像空間。

燒肉中山自2020年創立，主打指定產區的日本A5和牛、美國Prime級黑安格斯牛等肉品，透過熟成、煙燻、直火燒烤、低溫烹調等料理技法，展現出食材的特色。新開幕的台中店，座落於五期公益商圈，外觀上採用英倫風格混合日式紅磚的視覺造型，提供198席座位，並有規劃12、22人的獨立包廂與祕密區域。火焰、肉品展示櫃、肉品精修吧台等設計元素，也顯現出燒肉餐廳的精神所在。

台中店菜單以延續台北店的6款套餐方案為主，各有2、3人的選擇。其中入門的「GYU套餐」以Prime級黑安格斯牛為主；還有可以品嚐日本和牛「WAGYU套餐」、進階版的「NIKU套餐」，以及最頂級的「TENNO套餐」。另外依照不同族群，還打造減量版的「SHOJO套餐」與以豬肉為主的「BUTA套餐」，適合小食量或不吃牛肉的顧客用餐。整體雙人餐售價落在1,980～3,680元，3人套餐則為2,980～5,480元。

除此之外，台中還打造獨家的「Taichung 台中」套餐，內含有日本和牛霜降、赤身、牛舌厚切、極上Toro牛小排塊燒等多種肉品。其中一款「和牛咖哩泡芙」，以日本咖哩麵包為基礎，將泡芙取代麵包，並使用和牛咖哩作為內餡，並以醃漬水果增添清爽感。同時呼應台中人吃水煎包插辣醬的習慣，在泡芙上插入一管台中辣醬，同時透過迷你消波塊作為擺飾點綴。2人套餐2,880元、3人套餐4,280元。

燒肉中山（台中大墩店）

地址：台中市南屯區大墩路531號

電話：04-2329-1111

台中獨家的「Taichung 台中」套餐，2人套餐2,880元、3人套餐4,280元。圖／燒肉中山提供
台中獨家的「Taichung 台中」套餐，2人套餐2,880元、3人套餐4,280元。圖／燒肉中山提供
燒肉中山台中大墩店以「東京車站」作為設計靈感。圖／燒肉中山提供
燒肉中山台中大墩店以「東京車站」作為設計靈感。圖／燒肉中山提供

日本和牛

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