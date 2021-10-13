全家便利商店推「五倍券集章」活動！集滿最高可換購物金800元

沒抽到國旅券別難過，全家便利商店加碼推出振興五倍券優惠活動，即日起至11月23日全家便利商店會員使用紙本、數位振興五倍券（限定銀行信用卡、行動支付、悠遊卡）或全家便利商店自有支付工具My FamiPay購買指定商品，即可參加「五倍券集章趣」活動，只要一章即可兌換Let’s Café大杯經典拿鐵或美式咖啡買1送1，集滿指定章數還可兌換全家便利商店購物金，最高可換800元，數量有限，要換要快！

想要讓振興五倍券優惠再變大，全家便利商店即日起至11月23日推出「紙本五倍券集章趣」活動，會員購買指定商品，使用1張面額200元振興券消費可獲一個集章、1張面額500元振興券消費可獲3個集章、1張面額1,000元振興券消費可獲7個集章；一個章可兌換Let’s Café大杯經典美式咖啡或拿鐵買1送1優惠（數量不限）、3個章可換全家便利商店100元購物金（每位會員限換5個）、16個章則可換全家便利商店800元購物金（每位會員限換2個），購物金兌換期限至12月7日。