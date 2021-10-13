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獨一無二的黃金萬象光芒！HUBLOT酒桶形黃金結晶體腕表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖／宇舶表提供
HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖／宇舶表提供

黃金源起138億年前的宇宙大爆炸，被視作最古老的珍稀金屬之一。宇舶表（HUBLOT）以金為載體，於2020年推出首只面盤帶有黃金結晶體的腕表，如今更近一步推出SPIRIT OF BIG BANG酒桶型表殼的黃金結晶體表款，每一枚腕表均經歷時一年的時光精心雕琢，搭配黑色陶瓷表殼，共有39毫米和42毫米兩種款式，展現光芒萬丈的美感。

黃金被開採時會呈現薄片的形態，若是在自然條件下，要能形成黃金結晶的狀態非常少見。宇舶研發的獨家技術，將黃金在最純粹的24K金型態下加熱至熔點攝氏1064.18度，使金原子蒸發形成氣態混合物，並隨著溫度降低、原子相互結合，形成開放的角狀結構。成千上萬的小晶體結合在一起，創造出隨機、獨特、且無法複製的獨一無二結構。宇舶更精選其中20%運用在腕表面盤上，並融合中國的戧金和日本的沉金繪法，將被揀選的優質黃金結晶體放置於黑色表盤上，在真空狀態下經反覆塗上20層獨家專利透明漆料，才可以完全覆蓋黃金晶體並將其封存，是精湛工藝技術的真正結晶。

HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖／宇舶表提供
HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖／宇舶表提供
HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖／宇舶表提供
HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG黄金結晶體腕表，39毫米款，88萬3,000元；42毫米款，91萬6,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG黄金結晶體腕表，39毫米款，88萬3,000元；42毫米款，91萬6,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG黄金結晶體腕表，39毫米款，88萬3,000元；42毫米款，91萬6,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG黄金結晶體腕表，39毫米款，88萬3,000元；42毫米款，91萬6,000元。圖／宇舶表提供

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