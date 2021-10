獨一無二的黃金萬象光芒！HUBLOT酒桶形黃金結晶體腕表

黃金源起138億年前的宇宙大爆炸,被視作最古老的珍稀金屬之一。宇舶表(HUBLOT)以金為載體,於2020年推出首只面盤帶有黃金結晶體的腕表,如今更近一步推出SPIRIT OF BIG BANG酒桶型表殼的黃金結晶體表款,每一枚腕表均經歷時一年的時光精心雕琢,搭配黑色陶瓷表殼,共有39毫米和42毫米兩種款式,展現光芒萬丈的美感。

黃金被開採時會呈現薄片的形態,若是在自然條件下,要能形成黃金結晶的狀態非常少見。宇舶研發的獨家技術,將黃金在最純粹的24K金型態下加熱至熔點攝氏1064.18度,使金原子蒸發形成氣態混合物,並隨著溫度降低、原子相互結合,形成開放的角狀結構。成千上萬的小晶體結合在一起,創造出隨機、獨特、且無法複製的獨一無二結構。宇舶更精選其中20%運用在腕表面盤上,並融合中國的戧金和日本的沉金繪法,將被揀選的優質黃金結晶體放置於黑色表盤上,在真空狀態下經反覆塗上20層獨家專利透明漆料,才可以完全覆蓋黃金晶體並將其封存,是精湛工藝技術的真正結晶。 HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖/宇舶表提供 HUBLOT黃金結晶體腕表推出全新SPIRIT OF BIG BANG酒桶形表殼款。圖/宇舶表提供 SPIRIT OF BIG BANG黄金結晶體腕表,39毫米款,88萬3,000元;42毫米款,91萬6,000元。圖/宇舶表提供 SPIRIT OF BIG BANG黄金結晶體腕表,39毫米款,88萬3,000元;42毫米款,91萬6,000元。圖/宇舶表提供