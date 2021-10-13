攝影比賽送手表這麼好康？Bell & Ross官方IG進行中

社群時代當道，影像、instagram已成生活風格展示與人際串流的重心之一。瑞士手表品牌柏萊士（Bell & Ross）近日於官方Instagram帳號（＠bellrosswatches）舉行了「On My Wrist」攝影比賽，無論你是Bell & Ross的愛好者、收藏家或是攝影愛好者，可以上傳照片一展創意和攝影技巧，將有機會贏得Bell & Ross手表一只！

設計從飛行風格得到啟發的Bell & Ross，其方正陽剛的BR系列最具辨識度。品牌今年持續與F1車隊ALPINE保持合作、推出聯名計時碼表，又或是近期主力的BR 05系列推出半金、全金、鏤空機芯等不同設計，在潛水、飛行、賽車各種運動領域散發鮮明活力。

那麼這項攝影比賽如何參加？第一步是追蹤Bell & Ross的Instagram帳號 @bellrosswatches，同時拍攝、並上傳一張包含有Bell & Ross手表的照片。照片形式、風格、內容不拘，但帳號必須設定為公開，同時照片中必須標註@bellrosswatches，或也可將照片轉發至Bell & Ross的Instagram帳號，同時instagram中的貼文必須包含以下三個標籤： #onmywrist #BRphotocontest2021 #urbanexplorer，才算完成參賽資格。