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珠寶網購時代來臨？卡地亞推LINE官方帳號及官網即時通
透過數位工具與新世代消費者直接互動、甚至提供網路購物的服務，是當今各大精品品牌最大的挑戰。歷峯集團（Richemont）旗下最具指標性的精品品牌卡地亞（CARTIER），自2021年10月份起，正式加入台灣LINE即時通訊軟體，同步上線LINE官方帳號以及官網線上即時服務功能，提供1對1品牌專員即時互動、預約安排遠端視訊鑑賞作品等貼心服務。同時，為慶祝官方LINE帳號正式上線，即日起至12月31日前，只要成功加入卡地亞台灣LINE官方帳號，即可免費下載卡地亞美洲豹主題限定手機桌布。
全新介面的卡地亞官方網站，操作使用上愈加人性化。在官網瀏覽商品時時若啟用右下方的「銷售顧問即時對話」功能，就會有品牌專員親自回覆，提供與親臨店上一致的專業服務，包括視訊方式即時線上鑑賞等。品牌也表示將推出更完整、多元的電子商務平台，整合線上線下多種購物模式，提供如臨現場的卡地亞氛圍與完整的購物經驗。
目前在台灣有提供完整線上購物的一線珠寶品牌為DE BEERS，台灣官網可選購定價75萬元以下的商品。卡地亞為精品龍頭集團歷峯旗下最重要、商品品項廣度也最大的品牌，對於台灣市場的影響力有目共睹；如今開啟LINE官方帳號並率先釋出進軍網購市場的消息，可望將帶動其他品牌的跟進。
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