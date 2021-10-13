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又辣又帥！《魷魚遊戲》鄭浩妍、朴彩英迷上穿西裝
日前在45品牌聯合推出作品紀念Alber Elbaz的服裝秀上，Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello使用了西裝褲裝來呈現Alber Elbaz的形象，當時那身設計既保留了品牌傳奇煙裝（Le Smoking）精神，也成功讓人識別出Alber Elbaz的個人特色，讓人印象深刻。
聖羅蘭先生Yves Saint Laurent曾說：「對於任何一個女性來說，煙裝（Le Smoking）都是一件不可或缺的裝扮。穿上它，一個女人就能永遠置身潮流之中，因為它體現的是風格，而不是曇花一現的潮流；雖潮流易逝，唯風格永存。」1966年他為女性打造了西裝褲裝的煙裝（Le Smoking）而引領「男裝女穿」潮流，時至今日，Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello依舊延續這個設計理念，在每一季都會推出符合當下流行的西裝打造煙裝造型，無論是搭配極貼身的乳膠褲或是單車褲等，都讓Saint Laurent的煙裝形象不斷衍伸新的樣貌。
2021秋冬，除了延續黑色經典西裝外套的輪廓，更增添了燈芯絨、威爾斯格紋與千鳥格粗花呢等秋冬面料，豐富西裝外套的選擇性。煙裝承襲巴黎訂製時裝文化，以傳統裁縫工藝為精神，墊肩由裁縫工匠以手工剪裁製形，西裝袖縫合、前胸口袋與緄邊覆蓋口袋皆仰賴嫻熟的訂製技藝，並以手工縫製精緻金屬鍊與絲質的Saint Laurent刺繡標牌，剪裁精良考究。這也讓包含全球品牌大使ROSE朴彩英、韓國女星韓素希、《魷魚遊戲》鄭浩妍、日本女星木村光希、超模凱亞葛柏、流行小天后杜娃黎波等人都難以抗拒Saint Laurent煙裝的帥氣與性感，紛紛選擇不同的款式來搭配出屬於Saint Laurent女性的俐落時尚感。
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