又辣又帥！《魷魚遊戲》鄭浩妍、朴彩英迷上穿西裝

日前在45品牌聯合推出作品紀念Alber Elbaz的服裝秀上，Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello使用了西裝褲裝來呈現Alber Elbaz的形象，當時那身設計既保留了品牌傳奇煙裝（Le Smoking）精神，也成功讓人識別出Alber Elbaz的個人特色，讓人印象深刻。

聖羅蘭先生Yves Saint Laurent曾說：「對於任何一個女性來說，煙裝（Le Smoking）都是一件不可或缺的裝扮。穿上它，一個女人就能永遠置身潮流之中，因為它體現的是風格，而不是曇花一現的潮流；雖潮流易逝，唯風格永存。」1966年他為女性打造了西裝褲裝的煙裝（Le Smoking）而引領「男裝女穿」潮流，時至今日，Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello依舊延續這個設計理念，在每一季都會推出符合當下流行的西裝打造煙裝造型，無論是搭配極貼身的乳膠褲或是單車褲等，都讓Saint Laurent的煙裝形象不斷衍伸新的樣貌。