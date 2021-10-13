BBC《藍色星球II》影像音樂會 下週五即將震撼演出！

圖/聯合數位文創提供

BBC最震撼、最受歡迎的生態紀錄片《藍色星球II》，即將以37000流明的8K DLP雷射投影機搭配800吋大銀幕，並結合現場80人的交響樂團加合唱團，在下週五10月22日在台北流行音樂中心震撼演出。

《藍色星球II》被稱為BBC史詩級紀錄片，從小丑魚到海豚，分成16段絕無冷場的小故事。同時，也拍攝許多從未被人發現過的海底影像及動物行為，製作時間長達4年，派出120次攝影遠征隊前往39個國家，在水下待了6000個小時，拍攝過程驚險刺激，這次音樂會將以高規格超大800吋螢幕讓這些令人歎為觀止的畫面極具震撼的呈現在觀眾面前。

本次節目主持人特別邀請清大生命科學系李家維教授擔任，李教授曾兩度出任自然科學博物館館長，現任《科學人》總編輯，過往推動了屏東辜嚴倬雲植物保種中心的成立，對台灣保育不留餘力。這次對BBC《藍色星球II》影像音樂會的演出倍感期待，並表示這場音樂會將海洋環境這個沉重議題包裝成有趣的藝文活動，並透過高清投影技術，呈現肉眼無法觸及的寫實影像，希望大家都能把握這個難得的機會，進場認識海洋及了解自然保育的重要性！