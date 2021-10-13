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首度垂直品飲百齡罈30年 時光造藝品酩會11月起跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
時光造藝品酩會首度垂直品飲百齡罈四大年份酒款——15年、17年、21年、30年。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
時光造藝品酩會首度垂直品飲百齡罈四大年份酒款——15年、17年、21年、30年。圖／保樂力加提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

源自西元1827年創立以來屢獲獎項肯定的百齡罈（Ballantine's），今年聯手台法創新中餐廳Chinois，以「時光旅程」為題，創新融合中菜經典元素與創意思維，打造「時光造藝品酩會」。預計將於11月5日至11月27日，正式揭開尋味之旅，首度垂直品飲百齡罈家族最珍稀的高年份30年酒款，締造一場時光餐酒體驗。

此次Chinois主廚Vicent以四大年份酒款——15年、17年、21年、30年為靈感，融合品牌理念汲取自然界土、水、火、木的情感連結，運用法餐的技法復刻中國菜式，綻放食材絕妙的鮮美本色，正如同百齡罈經典酒款，歷時淬煉而成的難忘美味，相互映襯著飽滿圓潤、層次細膩的豐富韻味。

百齡罈是全歐洲最暢銷的蘇格蘭威士忌品牌，承襲歐洲古典藝術與百年工藝，以無與倫比的經典韻味與頂級品質，擄獲英國維多利亞女王的鍾情，被欽點成為英國皇室御用酒。

「時光造藝品酩會」活動費用每位1,800元，報名費可折抵500元購酒費用。更多詳情請至活動網站 : https://reurl.cc/1oeOnQ

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百齡罈精彩聯手法式中菜餐廳Chinois打造時光造藝品酩會。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百齡罈精彩聯手法式中菜餐廳Chinois打造時光造藝品酩會。圖／保樂力加提供
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