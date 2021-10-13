首度垂直品飲百齡罈30年 時光造藝品酩會11月起跑

能被光穿透的透明材料，因為光而產生了不可控的變數，它所呈現的色彩、光澤，不再僅有人們從表象所看到的那一面，而是隨著材質的透光率，光入射、折射以及反射角度的不同，能有千變萬化的可能性，這也是「透光」材料如此令大眾著迷的原因。

2021-10-13 08:58