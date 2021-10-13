振興加碼! 年度購機最優惠攻略 Sony BRAVIA人氣機種限時超值方案

因應政府振興券發放方案登場，Sony 秋季優惠活動限時加碼，祭出年度最大折扣！即日起至2021.11.21止，只要使用振興五倍券購買BRAVIA OLED/LED全新系列指定機種，最高可現折10,000元；同時再加送最高達5,000元的超商購物金，以及熱門影音平台免費體驗方案！年度最超值的購機方案大方送，即刻入手滿足期待已久的心願清單！

圖／Sony BRAVIA 提供

升級居家娛樂「機」不可失 獨家五倍券升值推薦受到疫情影響少了許多跨國外出的旅行計畫，省下的預算最划算的投資就是居家環境和娛樂升級計畫，推薦觀望許久的影迷、遊戲玩家，或是剛換房的屋主，把握難得的多重加碼優惠，一人入手、全家一起享受Sony BRAVIA最新系列的吸睛魅力：

①追劇觀賽必備神機無論是重溫經典回歸的電影名作，或是跟播熱門串流平台的話題影集，透過搭載Sony 最新處理器XR的BRAVIA 系列播放，將全面提升影像和音效至全新境界，運用仿人腦的高效運作能呈現細膩的對比層次，讓故事影像細節更加栩栩如生：不僅能逼真再現引人入勝的科幻場景、就連暫時到不了的東大門，或是扣人心弦的大聯盟賽事，都彷彿肉眼所見，增添如臨現場的觀看樂趣！

②次世代遊戲主機搭配首選! PS5 獨家對應功能Sony BRAVIA XR 系列正式發布為「Perfect for PlayStation 5」推薦機種，將推出獨家對應PS5的

HDR自動色調對應(Auto HDR Tone Mapping) 及 自動畫質對應模式(Auto Genre Picture Mode)兩項功能 ，再搭配能精準定位播放音源的獨家聲音技術，可呈現順暢、靈敏的影像表現，為玩家提供最佳化遊戲體驗，輕鬆暢玩多款遊戲更即時的操控快感！

圖／Sony BRAVIA 提供

③換屋裝潢超推單品疫情期間的裝潢與換屋熱潮，也是許多屋主趁機實現夢幻藍圖的最佳機會，老少咸宜的電視更是選購清單上的首選項目；Sony BRAVIA 系列擁有豐富的8K及4K系列55吋以上大尺寸機種，輕鬆就能讓居家視覺享受大幅升級，加上日系質感的簡約設計，更畫龍點睛地妝點室內空間、輕鬆升級質感宅！此外還支援了豐富的應用程式和便利的Google TV 系統，開口就能找到想看的影音內容，此外，iOS 系統使用者也能快速地透過AirPlay 功能，投放手機畫面至BRAVIA螢幕上，方便分享照片或影片，與家人共享更fun大的視聽體驗！

圖／Sony BRAVIA 提供

Sony秋之饗宴振興加碼送活動詳細訊息。 圖／Sony BRAVIA 提供

「Sony 秋之饗宴 振興加碼送」活動即日起至2021年11 月21日截止，活動詳情請參考官方網頁說明或洽詢全台Sony直營通路－Sony Store台北遠百信義直營店、Sony Store台北101直營店、Sony Store台北復興直營店、Sony Store台中直營店、Sony Store高雄直營店、Sony客服中心(02-4499111)及各大消費性電子產品通路。