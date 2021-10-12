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台南獨家「藍莓乳酪生吐司」！嵜本限時快閃台南21天
來自日本的「嵜本高級生吐司專賣店」（SAKImoto Bakery）宣佈，將於10月14日起，限時21天再度快閃台南南紡購物中心，不僅會販售招牌吐司、抹醬之外，還會推出台南限定的「藍莓乳酪生吐司」，以及「太空限定版高級果物盒」，要讓府城粉絲享受到獨一無二的滋味。
嵜本於今年3月首次至南紡購物中心快閃，12天內銷售出近萬條生吐司、近8,000瓶果醬。此次在10月14日至11月3日期間，嵜本將再度快閃南紡購物中心，並且販售極美自然生吐司、極生奶油牛奶生吐司、15款抹醬與果醬，還有現烤抹醬單片生吐司、極生＋極美禮盒等產品。
除此之外，快閃店也將供應台南限定的「藍莓乳酪生吐司」，選用來自法國諾曼第的cream cheese，搭配上嵜本的藍寶石果醬，滑順醇香之餘，還有著豐富的酸甜韻味，每條380元，單片165元。另外中秋販售的SAKImoto Bakery 高級果物盒，也將於快閃活動中推出「太空限定版」的設計，每盒5入，售價560元。
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