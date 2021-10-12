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肥美大明蝦配松露！金子半之助×美福「秋旬天丼」上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
選用澎湖大明蝦作為主角的「車海老天丼 佐松露醬汁與鹽」，每份690元。記者陳睿中／攝影
選用澎湖大明蝦作為主角的「車海老天丼 佐松露醬汁與鹽」，每份690元。記者陳睿中／攝影

隨著秋季到來，來自日本的天丼「金子半之助」首度攜手台北美福大飯店的日籍料理長湯本誠，以黑松露、車海老等食材入饌，全新限店推出「車海老天丼 佐松露醬汁與鹽」、「秋之華天丼 佐松露醬汁與鹽」等兩款秋季新品，並且還有展現天婦羅技法與美味的「秋之蝦真丈三品」，以及「甘栗布丁」同步登場。

台北美福飯店晴山日本料理的日籍料理長湯本誠，過去曾任職於日本百年天婦羅名店「稻菊」，擁有深厚的廚藝底蘊與豐富的海外歷練，本次湯本誠以金子半之助的秘傳醬汁為基礎，特製出「松露醬汁」，再加上松露鹽沾料，為新品天婦羅料理帶來不同變化。其中「車海老天丼 佐松露醬汁與鹽」，選用澎湖大明蝦天婦羅擔任主角，搭配上櫻花蝦餅、日本舞菇、南瓜、茄子、青龍、半熟玉子及甘栗。不僅色澤具有秋天氣息，也能品嚐到秋季當令滋味，搭配上海菜味噌湯，每份690元，僅限微風北車、新光A8、台南南紡店供應。

另款「秋之華天丼 佐松露醬汁與鹽」，內含有白蝦、茭白筍、日本舞菇、核桃、南瓜、地瓜、栗子、青龍等食材，同樣帶有鮮明的秋季氛圍，每份420元，僅限林口三井店、台中港三井店、高雄義享店供應。建議可以先將天婦羅分別沾取松露鹽、松露醬汁，藉以讓松露滋味與食材相互融合，突顯食材風味，也可將半熟玉子的蛋液與松露醬汁混合，拌著白飯享用，感受大大的滿足感。

除此之外，金子半之助本次也以湯本誠的拿手料理為概念，推出全新「秋之蝦真丈三品」，內含有香菇蝦真丈、杏仁地瓜蝦真丈、茄子蝦真丈，可以品嚐到各種食材在主廚巧手之下的鮮美風味，每套270元，每日限量30份，限微風北車、新光A8、台南南紡店供應。同時另有「甘栗布丁」可作為結尾，每份120元，主餐加購價為88元，同樣限於微風北車、新光A8、台南南紡店供應。

顯現主廚手藝的「秋之蝦真丈三品」，每套270元。記者陳睿中／攝影
顯現主廚手藝的「秋之蝦真丈三品」，每套270元。記者陳睿中／攝影
加入鮮奶油製作的「甘栗布丁」，每份120元，主餐加購價為88元。記者陳睿中／攝影
加入鮮奶油製作的「甘栗布丁」，每份120元，主餐加購價為88元。記者陳睿中／攝影
秋之華天丼 佐松露醬汁與鹽，每份420元。記者陳睿中／攝影
秋之華天丼 佐松露醬汁與鹽，每份420元。記者陳睿中／攝影

日本料理 微風 台南

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