聽新聞
test
0:00 / 0:00
「大同寶寶」化身icash2.0 胸前神秘編號藏玄機必收藏
一看到跨世代的經典吉祥物大同寶寶，腦中彷彿就響起「大同大同國貨好，大同電視最可靠」的廣告歌旋律，從民國58年第一款生產至今，已推出超過半世紀，由於造型經典加上公仔年度編號的特殊性，在玩具市場持續都有大同寶寶收藏風潮。愛金卡公司繼先前推出經典大同電鍋造型icash2.0掀起搶購熱潮後，此次再度與大同公司合作，推出限量「大同寶寶icash2.0」，勢必再次引起話題風潮。
「大同寶寶icash2.0」外觀採Q版人物設計，戴著經典橄欖球頭盔，圓滾滾的肚子及微微翹起的可愛屁股；而公仔胸前一樣有著最具收藏價值的數字編號「102」，這個神秘編號代表著大同公司已創立102個年頭，由於每個編號只有當年度才有，因此特別珍貴增添收藏價值。這次「大同寶寶icash2.0」除了經典造型款式外，特別推出另一款限量「眨眼版」，胖嘟嘟的臉頰配上特殊眨眼表情，更是俏皮。
「大同寶寶眨眼版icash2.0」為博客來獨家販售款式，搶先於10月13日早上10時起在博客來網購平台開放訂購（限以icash Pay支付結帳），隨卡加贈「大同產品插畫口罩」乙個，每組售價425元；緊接著於10月19日早上11時於OPEN POINT App開放OPEN POINT會員預購「大同寶寶icash2.0」款式，每個售價390元；而愛金卡公司這次更特別推出「大同典藏限定組」，10月26日早上11時起於OPEN POINT App、10月27日早上10時起於博客來及7-ELEVEN線上購物中心開賣，內含「大同寶寶icash2.0」1個及期間限定「大同電鍋-知更鳥藍icash2.0」1個，全新顏色大同電鍋icash2.0限量販售，粉絲肯定要手刀下訂收藏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言