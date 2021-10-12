「大同寶寶」化身icash2.0 胸前神秘編號藏玄機必收藏

一看到跨世代的經典吉祥物大同寶寶，腦中彷彿就響起「大同大同國貨好，大同電視最可靠」的廣告歌旋律，從民國58年第一款生產至今，已推出超過半世紀，由於造型經典加上公仔年度編號的特殊性，在玩具市場持續都有大同寶寶收藏風潮。愛金卡公司繼先前推出經典大同電鍋造型icash2.0掀起搶購熱潮後，此次再度與大同公司合作，推出限量「大同寶寶icash2.0」，勢必再次引起話題風潮。

「大同寶寶icash2.0」外觀採Q版人物設計，戴著經典橄欖球頭盔，圓滾滾的肚子及微微翹起的可愛屁股；而公仔胸前一樣有著最具收藏價值的數字編號「102」，這個神秘編號代表著大同公司已創立102個年頭，由於每個編號只有當年度才有，因此特別珍貴增添收藏價值。這次「大同寶寶icash2.0」除了經典造型款式外，特別推出另一款限量「眨眼版」，胖嘟嘟的臉頰配上特殊眨眼表情，更是俏皮。