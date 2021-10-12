文具控天堂！誠品書店「2021理想的文具」6大亮點先看

文具迷最期待的文具盛會，誠品書店「2021理想的文具」將於10月21日開展，誠品信義店6樓展演廳將變身「文具森林」，蒐羅歐、美、日世界多國逾萬種文具，8大文具品牌也特別打造實體店面，像是懷舊的昭和時期KOKUYO文具雜貨舖、Tombow未來文具店、PLUS森林樹屋等呈現多樣氛圍。

亮點1 ：TRAVELER'S COMPANY Ｘ台灣啤酒「旅人酒場」

日本知名文具品牌TRAVELER’S COMPANY 15周年攜手台灣啤酒推出海外唯一聯名特展「旅人酒場」，同時也會在信義店3樓FORUM同步亮相。TRAVELER’S COMPANY招牌的筆記本將印上台啤經典LOGO、啤酒瓶，還有棉布袋、玻璃杯，以及超可愛的縮小版啤酒瓶、開瓶器掛飾等，現場還有充滿台味的日式居酒屋，日式門簾、紅燈籠搭配超大啤酒箱以及等身啤酒瓶等趣味打卡點。

亮點2：MIDORI上野動物園人氣動物造型文具

日本文具品牌MIDORI為日本上野動物園推出園內人氣動物造型文具，像是討喜又呆萌的熊貓、鯨頭鸛造型紙製迴紋針、資料袋、信紙等，透過可愛動物，療癒每一天。

亮點3：HIGHTIDE懷舊電影風周邊小物

質感文具HIGHTIDE以電影為概念，推出電影膠捲紙膠帶、爆米花手機扣環、復古小方巾，以及會發光的懷舊風影院看板鑰匙圈等，充滿可愛的復古感。

亮點4：誠品書店Ｘ北澤平祐推出多款聯名

誠品書店邀請日本插畫師北澤平祐合作，推出多款聯名商品，像是PLUS超人氣商品寬版花邊帶聯名限定款，可愛小花、文具動物裝飾信件與手帳，以及蝸牛膠台、長頸鹿尺、寫字樹等，透過小動物插圖為文具增加趣味。

亮點5：日本「首相筆記本」掀話題

日本新任首相岸田文雄上任後，隨身的PLUS A6筆記本又被稱為「岸田筆記本」，在日本掀起話題並熱賣，誠品這回也集結多款日本文具大廠推出的「口袋筆記本」，包括TRAVELER'S COMPANY的「絕對防水筆記本」、PLUS與日本人氣插畫家mizutama聯名推出限量筆記本、KOKUYO「Sooofa軟線圈筆記本」封面附有夾筆的缺口，可將筆跟筆記本一起攜帶。

亮點6：探頭男孩「SOME PLACE by Noritake」主題展也來了

另外，誠品生活文創平台expo「SOME PLACE by Noritake」主題展也將於10月20起在誠品生活南西、信義店展出，精選日本插畫家Noritake經典「探頭男孩」主題筆記本及文具周邊。

「2021理想的文具」衛星展也會在新竹巨城、誠品高雄大遠百店同步登場，適用五倍券各項優惠；誠品蝦皮商城也可購得本次聯名商品，誠品線上則於開展前3天10月18日即可先預購，「2021理想的文具」完整展場計畫11月也將首度巡迴至台中中友百貨，與中台灣的讀者見面。

●「理想的文具」展場資訊

日期：10/21～11/8 11:00~22:00（首日12:00開始） 主展場：誠品信義店6樓展演廳 串連展場：誠品信義店3樓FORUM、4樓風格文具館、2樓精品文具館 衛星展：新竹巨城5樓創藝區、 誠品高雄大遠百店 線上商品展：誠品線上、誠品蝦皮商城 巡迴展：11/18～12/5台中中友百貨C棟13樓國際大廳

●「SOME PLACE by Noritake」展場資訊

台中場：即日起～10/17／誠品生活園道店1樓 台北場：10/20～11/25／誠品信義店4樓expo BEAUTY、誠品生活南西4樓 expo SELECT