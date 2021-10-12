快訊

玻璃碎裂！苗栗尚順廣場附近傳槍響 警帶回4人調查

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴上迷人的經典香氣！香奈兒N°5高級珠寶系列新作曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
周迅出席「感知香奈兒」香氛展覽配戴N°5 DROP耳環。圖／香奈兒提供
周迅出席「感知香奈兒」香氛展覽配戴N°5 DROP耳環。圖／香奈兒提供

氣味稍縱即逝，卻又縈繞於心，永難忘懷。如何具體描繪一種氣味？用言語勾勒它的形貌？用顏料塗抹出色彩？或以畫筆賦予它形狀？香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau在品牌經典的N°5香水誕生100周年之際，以珍貴的寶石與金屬創作，以123件N°5系列頂級珠寶，從香水瓶身的經典線條、到香氣釋放的瞬間，不全方位綻放N°5香水的所有特質。

●體現香奈兒女士的大膽創新●

為什麼要用珠寶如此珍貴的素材，去挑戰將本身沒有形體色彩的氣味？事實上，在1921年誕生的N°5香水，不但是第一款「富女人味的女性香水」、純粹簡練的瓶身設計、饒富神秘感的迷人命名，可以說是香水史上革命性的經典。1932年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）親自設計、以鉑金鑲嵌鑽石的「Bijoux de Diamants鑽石珠寶」系列高級珠寶，一位服裝設計背景的女性設計師，打破法國頂級珠寶界常規，顛覆了傳統珠寶配戴的思維與方式。

N°5系列頂級珠寶承襲了香奈兒女士無謂大膽的創新精神，「嘉柏麗香奈兒當年創作以相同的願景走進這兩個世界，專注於大膽及追求卓越。我想透過此系列重現這種創作態度，從瓶身結構到澎湃香氣的釋放，其構想彷彿像穿梭於N°5香水精髓的蜿蜒旅程，」Patrice Leguéreau說。

●5大主軸全新作品曝光●

繼今年稍早曝光的55.55克拉鑽石項鍊及系列珠寶作品，共有22件全新的作品在眾所期盼下終於曝光。全系列作品延伸字5大設計主軸發展 – 瓶蓋The Stopper、瓶身The Bottle、數字The Number、花卉The Flowers、香氣的軌跡The Sillage – 22件新作涵蓋每個系列。

GOLDEN STOPPER系列設計環繞祖母綠切割的黃色剛玉，以這款經典迷人的車工呼應巴黎芳登廣場八角造型的瓶蓋設計。N°5 CASCADE系列珠寶，則以黃色綠柱石、碧璽、尖晶石、黃色剛玉及摩根石組成極富女人味的暖色系彩色寶石組合，勾勒經典的瓶身模樣。

以N°5標準的阿拉伯數字5為主要設計元素的數字主題下，RIBBONED N°5系列創意新作，將數字「5」與細條富律動感的緞帶結合，流蘇如香水灑落身上，其中胸針的30.97克拉帝王拓帕石與色澤罕見的4.07克拉粉紅橙色剛玉更以嶄新的包邊手法鑲嵌，融合了祖母綠形切割形狀的不同角度，呼應瓶蓋結構，也彰顯寶石本身的晶瑩剔透。

全新亮相的ABSOLU N°5以工藝為花卉主題注入新意：蓬鬆的花瓣堆疊出五月玫瑰的立體感，與閃耀如星的5瓣茉莉花、瘦長垂墜的依蘭依蘭花瓣，是組成N°5香水氣息的主要花卉。最後，GOLDEN SILLAGE系列以各種深淺層次的黃色寶石與鑽石，勾勒出香氣的軌跡，透過配戴在身上的珠寶，在肌膚上具象化嗅覺瞬間迸發的愉悅歡欣。

香奈兒N°5系列高級珠寶RIBBONED N°5項鍊，18K白金鑲嵌鑽石及養珠，主鑽為1顆重約1.50克拉E-F-VVS+圓形切割鑽石，1,216萬5,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶RIBBONED N°5項鍊，18K白金鑲嵌鑽石及養珠，主鑽為1顆重約1.50克拉E-F-VVS+圓形切割鑽石，1,216萬5,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶GOLDEN SILLAGE項鍊，18K白金及黃金鑲嵌鑽石、黃鑽及黃色剛玉，主石為1顆重約3.01克拉D-FL梨形切割鑽石與1顆重約8.80克拉梨形切割黃色剛玉，3,387萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶GOLDEN SILLAGE項鍊，18K白金及黃金鑲嵌鑽石、黃鑽及黃色剛玉，主石為1顆重約3.01克拉D-FL梨形切割鑽石與1顆重約8.80克拉梨形切割黃色剛玉，3,387萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶ABSOLU N°5項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，主鑽為1顆重約5.01克拉D-IF圓形切割鑽石、1顆重約2.50克拉D-IF圓形切割鑽石，8,623萬4,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶ABSOLU N°5項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，主鑽為1顆重約5.01克拉D-IF圓形切割鑽石、1顆重約2.50克拉D-IF圓形切割鑽石，8,623萬4,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒N°5系列高級珠寶GOLDEN STOPPER項鍊，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石1顆重約27.93克拉祖母綠形切割黃色剛玉，3,695萬7,000元；GOLDEN STOPPER耳環，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石1顆重約17.73克拉祖母綠形切割黃色剛玉，1,478萬3,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒N°5系列高級珠寶GOLDEN STOPPER項鍊，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石1顆重約27.93克拉祖母綠形切割黃色剛玉，3,695萬7,000元；GOLDEN STOPPER耳環，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石1顆重約17.73克拉祖母綠形切割黃色剛玉，1,478萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶RIBBONED N°5胸針，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石、帝王托帕石及橙色剛玉，主石為1顆重約30.97克拉梨形切割帝王托帕石與1顆重約4.09克拉橢圓形切割橙色剛玉，1,894萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶RIBBONED N°5胸針，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石、帝王托帕石及橙色剛玉，主石為1顆重約30.97克拉梨形切割帝王托帕石與1顆重約4.09克拉橢圓形切割橙色剛玉，1,894萬1,000元。圖／香奈兒提供
劉詩詩出席「感知香奈兒」香氛展覽配戴KNOTTED N°5耳環。圖／香奈兒提供
劉詩詩出席「感知香奈兒」香氛展覽配戴KNOTTED N°5耳環。圖／香奈兒提供
井柏然配戴N°5 DROP項鍊。圖／香奈兒提供
井柏然配戴N°5 DROP項鍊。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶ABSOLU N°5耳環，18K白金鑲嵌鑽石，主石為1顆重約5.29克拉D-FL（Type IIa）梨形切割鑽石；與1顆重約2.02克拉D-FL（Type IIa）圓形切割鑽石，3,387萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶ABSOLU N°5耳環，18K白金鑲嵌鑽石，主石為1顆重約5.29克拉D-FL（Type IIa）梨形切割鑽石；與1顆重約2.02克拉D-FL（Type IIa）圓形切割鑽石，3,387萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶CASCADE戒指，黃金鑲嵌鑽石、黃色綠柱石、碧璽、尖晶石、摩根石及黃色剛玉，和1顆重約6.95克拉祖母綠形切割黃色綠柱石，261萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5系列高級珠寶CASCADE戒指，黃金鑲嵌鑽石、黃色綠柱石、碧璽、尖晶石、摩根石及黃色剛玉，和1顆重約6.95克拉祖母綠形切割黃色綠柱石，261萬8,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒N°5系列高級珠寶GOLDEN STOPPER手鐲，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石1顆重約22.11克拉祖母綠形切割黃色剛玉，1,863萬3,000元；GOLDEN STOPPER戒指，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石為1顆重約14.55克拉祖母綠形切割黃色剛玉，1,201萬1,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒N°5系列高級珠寶GOLDEN STOPPER手鐲，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石1顆重約22.11克拉祖母綠形切割黃色剛玉，1,863萬3,000元；GOLDEN STOPPER戒指，18K黃金及鉑金鑲嵌鑽石及黃色剛玉，主石為1顆重約14.55克拉祖母綠形切割黃色剛玉，1,201萬1,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒

延伸閱讀

秀流利英文大聊香奈兒 Jennie最愛這款復古購物包！

魷魚遊戲李政宰、鄭浩妍登美脫口秀 珠寶都選這一牌！

彩色寶石的VIP聚會！海瑞溫斯頓斯里蘭卡藍寶首現台灣

日系珠寶工藝與百年古都的邂逅 K.UNO 3號店落腳台南

相關新聞

「食材飆至前所未見價格」 王品集團首度15品牌齊漲價

國際物料高漲加上工資攀升，餐飲龍頭王品（2727）宣布一口氣調漲15個品牌，平均調幅5%以內，預計10月25日調整。王...

振興券買BRAVIA電視最高現省萬元 註冊再享超商購物金

疫情下少了出國遊玩的旅行計劃，省下來的預算投資居家視聽娛樂設備最超值！趁著振興五倍券發放，Sony也推出秋季優惠活動限時...

台北及台中國賓影城熄燈 彰化則趕著展店

繼去年年底中和國賓影城熄燈後，台北微風廣場國賓影城及台中國賓影城也受疫情影響，將在今年10月25日，分別停止營業、暫停營...

文具控天堂！誠品書店「2021理想的文具」6大亮點先看

文具迷最期待的文具盛會，誠品書店「2021理想的文具」將於10月21日開展，誠品信義店6樓展演廳將變身「文具森林」，蒐羅...

戴上迷人的經典香氣！香奈兒N°5高級珠寶系列新作曝光

氣味稍縱即逝，卻又縈繞於心，永難忘懷。如何具體描繪一種氣味？用言語勾勒它的形貌？用顏料塗抹出色彩？或以畫筆賦予它形狀？香...

法國紙雕藝術家 讓紙張不僅是視覺效果體驗的媒介

Pauline Loctin，別稱Miss Cloudy，1985年初生於法國中部，是一位紙雕藝術家，目前長住於加拿大蒙特婁，從事摺紙藝術已經有10餘年的經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。