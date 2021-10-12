戴上迷人的經典香氣！香奈兒N°5高級珠寶系列新作曝光

氣味稍縱即逝，卻又縈繞於心，永難忘懷。如何具體描繪一種氣味？用言語勾勒它的形貌？用顏料塗抹出色彩？或以畫筆賦予它形狀？香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau在品牌經典的N°5香水誕生100周年之際，以珍貴的寶石與金屬創作，以123件N°5系列頂級珠寶，從香水瓶身的經典線條、到香氣釋放的瞬間，不全方位綻放N°5香水的所有特質。

●體現香奈兒女士的大膽創新●

為什麼要用珠寶如此珍貴的素材，去挑戰將本身沒有形體色彩的氣味？事實上，在1921年誕生的N°5香水，不但是第一款「富女人味的女性香水」、純粹簡練的瓶身設計、饒富神秘感的迷人命名，可以說是香水史上革命性的經典。1932年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）親自設計、以鉑金鑲嵌鑽石的「Bijoux de Diamants鑽石珠寶」系列高級珠寶，一位服裝設計背景的女性設計師，打破法國頂級珠寶界常規，顛覆了傳統珠寶配戴的思維與方式。

N°5系列頂級珠寶承襲了香奈兒女士無謂大膽的創新精神，「嘉柏麗香奈兒當年創作以相同的願景走進這兩個世界，專注於大膽及追求卓越。我想透過此系列重現這種創作態度，從瓶身結構到澎湃香氣的釋放，其構想彷彿像穿梭於N°5香水精髓的蜿蜒旅程，」Patrice Leguéreau說。

●5大主軸全新作品曝光●

繼今年稍早曝光的55.55克拉鑽石項鍊及系列珠寶作品，共有22件全新的作品在眾所期盼下終於曝光。全系列作品延伸字5大設計主軸發展 – 瓶蓋The Stopper、瓶身The Bottle、數字The Number、花卉The Flowers、香氣的軌跡The Sillage – 22件新作涵蓋每個系列。

GOLDEN STOPPER系列設計環繞祖母綠切割的黃色剛玉，以這款經典迷人的車工呼應巴黎芳登廣場八角造型的瓶蓋設計。N°5 CASCADE系列珠寶，則以黃色綠柱石、碧璽、尖晶石、黃色剛玉及摩根石組成極富女人味的暖色系彩色寶石組合，勾勒經典的瓶身模樣。

以N°5標準的阿拉伯數字5為主要設計元素的數字主題下，RIBBONED N°5系列創意新作，將數字「5」與細條富律動感的緞帶結合，流蘇如香水灑落身上，其中胸針的30.97克拉帝王拓帕石與色澤罕見的4.07克拉粉紅橙色剛玉更以嶄新的包邊手法鑲嵌，融合了祖母綠形切割形狀的不同角度，呼應瓶蓋結構，也彰顯寶石本身的晶瑩剔透。