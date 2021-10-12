快訊

玻璃碎裂！苗栗尚順廣場附近傳槍響 警帶回4人調查

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

007上身？ 瘦子E.So帥表加持 粉絲暴動了留言這樣說

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
E.SO今年除了入圍金曲獎人氣高漲，今日中午在instagram帳號秀出一張配戴手表帥照，引發網友熱烈留言討論。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
E.SO今年除了入圍金曲獎人氣高漲，今日中午在instagram帳號秀出一張配戴手表帥照，引發網友熱烈留言討論。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

繞舌明星「瘦子」E.SO今年除了入圍金曲獎人氣高漲，今日中午更無預期在個人instagram帳號秀出一張配戴手表帥照，以感性發言搭配黑色腕表，四小時左右按讚數已破30,000，留言超過70則，展現超高人氣。

他在貼文中表示，「靜下心來思考，可以讓想像振翅而飛，」而創作的路上他只是喜歡音樂的人，一旦退去光環，他（想）做回真正的自己，「如同OMEGA海馬潛水300米系列黑黑腕表，設計一氣呵成，充滿獨特格調。」貼文一出網友紛紛留言，「寶貝的手好好看喔」，更有女粉絲大方示愛，「我要和瘦子戴情侶表！」或「帥嘎五春餒」。

原來這只手表是歐米茄（OMEGA）的潛水300米系同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表（210.92.44.20.01.003），和近日正上演的007電影「生死交戰」中Daniel Craig的腕表為同一系列的不同款式細節；但因為使用以黑色陶瓷（ZrO2）打造，表殼、表圈、波浪圖案面盤、表冠，甚至排氦閥門均採用此一材質，有「黑黑」的可愛趣稱。

透過波浪邊緣的藍寶石水晶透明表背， 還可欣賞歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯的工藝之美。表款還具備300米防水、全球保固五年等特點，訂價約28萬3,000元，已可在全台歐米茄專賣店中洽詢。

藍寶石水晶透明表背， 將可欣賞8806同軸擒縱大師天文台認證機芯的工藝之美。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站。
藍寶石水晶透明表背， 將可欣賞8806同軸擒縱大師天文台認證機芯的工藝之美。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站。
OMEGA潛水300米系同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表，28萬3,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA潛水300米系同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表，28萬3,000元。圖 / OMEGA提供
使用以黑色陶瓷（ZrO2）打造，表殼、表圈、波浪圖案面盤、表冠，甚至排氦閥門均採用此一材質，讓表款有「黑黑」的討喜趣稱。圖 / 翻攝自ig
使用以黑色陶瓷（ZrO2）打造，表殼、表圈、波浪圖案面盤、表冠，甚至排氦閥門均採用此一材質，讓表款有「黑黑」的討喜趣稱。圖 / 翻攝自ig

腕表

延伸閱讀

金曲歌后田馥甄美戴CITIZEN新表 優雅以對生活變化「每一刻都是全新的開始」

墾丁捕獲「台版張柏芝」！好身材全見引暴動

坎達爾珍娜預告萬聖節造型 身穿皮革馬甲裝秀美尻曲線 網友都暴動了！

厄瓜多監獄接連暴動 當局擬赦免2000囚犯緩解擁擠

相關新聞

「食材飆至前所未見價格」 王品集團首度15品牌齊漲價

國際物料高漲加上工資攀升，餐飲龍頭王品（2727）宣布一口氣調漲15個品牌，平均調幅5%以內，預計10月25日調整。王...

振興券買BRAVIA電視最高現省萬元 註冊再享超商購物金

疫情下少了出國遊玩的旅行計劃，省下來的預算投資居家視聽娛樂設備最超值！趁著振興五倍券發放，Sony也推出秋季優惠活動限時...

台北及台中國賓影城熄燈 彰化則趕著展店

繼去年年底中和國賓影城熄燈後，台北微風廣場國賓影城及台中國賓影城也受疫情影響，將在今年10月25日，分別停止營業、暫停營...

文具控天堂！誠品書店「2021理想的文具」6大亮點先看

文具迷最期待的文具盛會，誠品書店「2021理想的文具」將於10月21日開展，誠品信義店6樓展演廳將變身「文具森林」，蒐羅...

戴上迷人的經典香氣！香奈兒N°5高級珠寶系列新作曝光

氣味稍縱即逝，卻又縈繞於心，永難忘懷。如何具體描繪一種氣味？用言語勾勒它的形貌？用顏料塗抹出色彩？或以畫筆賦予它形狀？香...

法國紙雕藝術家 讓紙張不僅是視覺效果體驗的媒介

Pauline Loctin，別稱Miss Cloudy，1985年初生於法國中部，是一位紙雕藝術家，目前長住於加拿大蒙特婁，從事摺紙藝術已經有10餘年的經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。