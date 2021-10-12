007上身？ 瘦子E.So帥表加持 粉絲暴動了留言這樣說

繞舌明星「瘦子」E.SO今年除了入圍金曲獎人氣高漲，今日中午更無預期在個人instagram帳號秀出一張配戴手表帥照，以感性發言搭配黑色腕表，四小時左右按讚數已破30,000，留言超過70則，展現超高人氣。

他在貼文中表示，「靜下心來思考，可以讓想像振翅而飛，」而創作的路上他只是喜歡音樂的人，一旦退去光環，他（想）做回真正的自己，「如同OMEGA海馬潛水300米系列黑黑腕表，設計一氣呵成，充滿獨特格調。」貼文一出網友紛紛留言，「寶貝的手好好看喔」，更有女粉絲大方示愛，「我要和瘦子戴情侶表！」或「帥嘎五春餒」。

原來這只手表是歐米茄（OMEGA）的潛水300米系同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表（210.92.44.20.01.003），和近日正上演的007電影「生死交戰」中Daniel Craig的腕表為同一系列的不同款式細節；但因為使用以黑色陶瓷（ZrO2）打造，表殼、表圈、波浪圖案面盤、表冠，甚至排氦閥門均採用此一材質，有「黑黑」的可愛趣稱。