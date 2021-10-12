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「上流戰爭」女星、百萬時尚網紅都在背 秋季必入手Charlot金釦包！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國女星奇恩世演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram
韓國女星奇恩世演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram

不管是韓劇「上流戰爭」的奇恩世、還是擁有百萬追蹤人數的時尚網紅，這一季都在瘋CHARLES & KEITH熱門的Charlot金釦包。而VEMAR則以不同風格的法式女伶為發想，推出雲朵簡約菱格方包、率性粗鍊馬鞍包，無論是哪一款都讓女孩們愛不釋手，成為秋季必買清單之一。

CHARLES & KEITH這款經典Charlot小方包，兼顧新穎的外型與收納的實用性，並透過車縫線、五金裝飾的細節，以及帶有手感紋路的仿舊皮革處理，展現出細膩品質與精緻質感。讓見多識廣的女星像是奇恩世、擁有141萬粉絲的韓裔部落客Chriselle Lim、越南藝術家Chau Bui等人都愛不釋手，紛紛以此為主要重點，搭配出讓人想仿效的造型。演出「上流戰爭」的奇恩世，就結合五分褲的休閒、皮衣的俐落個性，再以燕麥白Charlot金釦包呼應整體的黑白色系穿搭，使得她甜美的外型顯得更加不羈。而這樣利用不同材質的混搭，營造豐富的層次感，也很適合運用在由夏入秋的換季時節。

法國女人總是散發優雅浪漫、自由不羈的魅力，成為好品味的代名詞，於是VEMAR便以此為藉，創造出雲朵簡約菱格方包。將洗鍊的方包輪廓與經典菱格紋結合，並加寬及縮短背帶長度，以腋下包的形式更能展現正統法式風格。另外還有率性粗鍊馬鞍包，則呈現俐落半月弧的線條感，立體厚度的包包設計，搭配霧面拼色膠鍊，增添剛柔並濟的個性感，並選用印有VEMAR精神標語的雙面寬背帶，凸顯法國女人的另一種面貌。

時尚網紅Chriselle LimCHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram
時尚網紅Chriselle LimCHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram

韓國女星奇恩世演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram
韓國女星奇恩世演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram

韓國女星奇恩世演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram
韓國女星奇恩世演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram

越南藝術家Chau Bui演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram
越南藝術家Chau Bui演繹CHARLES & KEITH Charlot金釦包。圖／摘自instagram

VEMAR雲朵簡約菱格方包2,380元。圖／軒郁國際提供
VEMAR雲朵簡約菱格方包2,380元。圖／軒郁國際提供

VEMAR率性粗鍊馬鞍包2,680元。圖／軒郁國際提供
VEMAR率性粗鍊馬鞍包2,680元。圖／軒郁國際提供

CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Charlot金釦包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

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