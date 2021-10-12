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食材成本價飆漲！王品集團開第一槍 旗下15品牌齊漲價

抽到了？千元i原券首批中籤號碼出爐 中獎率超低不到2%

撐不住！王品15品牌「調漲5%」 石二鍋雪花牛貴10元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
王品旗下的石二鍋將調整售價。圖／王品提供
王品旗下的石二鍋將調整售價。圖／王品提供

受到國際原物料價格飆漲、人事成本攀升，以及新冠肺炎疫情衝擊影響，「王品集團」宣佈，將於10月25日起調漲15個品牌價格，平均漲幅約在5%以內，部份中平價品牌仍維持原價。以「石二鍋」的雪花牛肉鍋為例，將從228元調整為238元，調幅約4.38%。

王品集團表示，自2020年疫情爆發後，國際各項食材成本飆漲至前所未見的價格，其中「牛肉」是王品集團主力食材，但因「黃小玉」價格飆漲、飼料成本上揚，還有缺工造成人事成本提高，因此自2020年起牛肉價格一路攀升，常用的肋眼、菲力漲幅達50%。其他如國產豬肉漲幅7.75%，雞肉、海鮮價格上漲超過15%，還有沙拉油、糖等大宗物資漲幅超過30%，根據聯合國農糧組織(FAO)指出，全球食品價格在過去15個月大漲40%，乃是近10年最高，也成為餐飲經營最大的壓力。

除此之外，台灣基本工資在2018年自2021年，漲幅達9.1%，時薪漲幅達14.3%，2022年基本工資又將再調整。面對物料和人事成本攀升的壓力，王品表示，不得不調整部分品牌售價，但也承諾最大化吸收各項成本，希望讓消費者以合理價格，繼續享有安全美味的餐點與高品質服務。

王品透露，本次包括王品、西堤、石二鍋等15個品牌將會調整價格，平均調幅在5%以內。例如石二鍋雪花牛肉鍋，從228元調整為238元，調幅約4.38%；西堤套餐從568元調至598元，漲幅5.28%。其他如su/food、莆田、品田牧場、hot7、肉次方等5個品牌，將會維持現有價格。

品牌 疫情 基本工資

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