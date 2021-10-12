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香港西九龍難忘好滋味！70年雲吞麵、百年廖孖記腐乳

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
傳承三代的廖孖記腐乳是西九龍最佳伴手禮之一。報系資料庫
傳承三代的廖孖記腐乳是西九龍最佳伴手禮之一。報系資料庫

有多久沒到香港？你是否也和我一樣，想念香港彈牙爽口、一粒一隻蝦的麥文記雲吞麵，色澤油亮噴香的各式燒臘，用鐵呎切成方寸的眉豆糕、綠豆糕，還有必得帶上百年歷史的廖孖記腐乳。這些傳統好滋味，最佳賞味地點當然是西九龍。

麥文記麵家在香港已有70年歷史，老闆麥心睿說，老店的宗旨用廣東話說就是「過得人，過得自己」，也是這份無愧於心的傳承，老店才能留存至今。

他眼中的西九龍，「每個年代至今，都有不同類型的餐廳、食店，永遠不斷的循環，大家也保有一個生存的空間，就像雲吞麵，在歷史中就佔有一席之地，還有燒味、燒臘，廖孖記腐乳，都是西九龍的代表，這裡就是一個飲食的地區」。民以食為天，麥心睿說，大家會想到的香港最好的幾個地方，一定會選擇西九龍。

就像麥文記，一碗雲吞麵傳承70年。麵質彈牙、沒有鹼水味，色澤金黃，而且每顆雲吞大小適中，堅持「一粒一隻蝦」，從巷口擺攤到今日名店，多年來這些標準從未改變。麥心睿表示，麥文記自設工廠，雲吞和麵都是由老師傅一手包辦，尤其打麵、落鹼水的時間、煮麵的水溫等都需經驗與技術，再加上地魚、豬骨和羅漢果等熬製的鮮甜湯底，讓不少香港人「一到深夜，就自然想起它。」

來到西九龍，必買伴手當然是傳承三代的廖孖記腐乳。過去最早開的是豆品店，後來才成了腐乳專門店，除了本店和city'super，其他地方都買不到廖孖記腐乳，為的也是掌握最佳賞味期。製作過程中，不添加任何味精和防腐劑，從黃豆做成一板板的豆腐，再切成一粒粒白豆腐，之後浸入鹽酒，任由它們密封發酵至少半年，香味才足、口感綿軟。

在五、六十年代，一小塊腐乳足夠一家人配飯吃，如今除了可提升食慾，吃法也千變萬化，例如塗裹麵包或饅頭，或是店家建議用來拌麵或做成火鍋湯底，也可與起司、燻肉與義大麵同煮，陣陣鹹香，味道令人驚喜。

若在下午經過佐敦上海街的方太糕品舖，總會看見長長的排隊人龍，店家從蒸籠裡捧出一塊塊的糕點，再用鐵呎切成方寸大小，香氣溫暖，讓人忍不住趨近；老店不變初心，只用真材實料，像是精挑細選的桂花、健康寡糖，家庭式的風格也讓人安心，主人說，「良心製糕，客人食完開心，才是最大的快樂」。

這裡最高人氣的是缽仔糕，其他糕點還有紅豆糕、桂花糕、白糖糕、黃糖糕、黑芝麻捲、椰汁馬蹄糕等。

麥文記的一碗雲吞麵傳承70年。報系資料庫
麥文記的一碗雲吞麵傳承70年。報系資料庫
香港彈牙爽口、一粒一隻蝦的麥文記雲吞麵讓人難忘。報系資料庫
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傳承三代的廖孖記腐乳是西九龍最佳伴手禮之一。報系資料庫
傳承三代的廖孖記腐乳是西九龍最佳伴手禮之一。報系資料庫
香港燒臘也是旅行中難忘的美味。報系資料庫
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麥心睿認為，西九龍就是一個飲食的地方。報系資料庫
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香港 火鍋 廣東

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