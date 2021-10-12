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一雙抵多雙！Hannfort呼吸編織休閒鞋募資上線享早鳥價

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
Hannfort呼吸編織休閒鞋可應變場合一雙抵多雙。圖／聯合數位文創提供
Hannfort呼吸編織休閒鞋可應變場合一雙抵多雙。圖／聯合數位文創提供

下班後去趟健身房是許多都市上班族的生活習慣，但一般的運動鞋和休閒鞋都不適合穿至工作場合，這時候勢必得回家換鞋或另外帶雙鞋在身上，十分不便。為此，Hannfort團隊改良了第一代募資破百萬銷售的紳士皮鞋，保留原本牛津鞋的外型，製作出一款兼具時尚、機能且透氣的休閒鞋，其功能及外型不管是穿去工作場合，或下班後休閒走動都很適合及百搭，應變場合一雙抵多雙。

有別於市售的呼吸鞋，Hannfort呼吸編織休閒鞋在鞋墊中置入世界專利-ABS主動式呼吸鞋墊，當腳後跟著地時，鞋墊受到擠壓會主動將空氣前推、擠出氣口，透過不間斷的行走踩踏，自然產生反覆進出的氣流，有效保持雙腳全天候透氣不悶熱。

整雙鞋並採用國際級3D編織技術，立體編織一針到底，彈性紗線能夠有效的伸縮，提供了完美的包覆力卻不磨腳，揮別新鞋的適應期，扁平足族群也適穿；極細纖維使鞋面有效防刮耐磨，整體採輕量化設計，單腳僅300公克重，解放雙腳輕盈無負擔，移動更省力，鞋墊及氣墊處也讓整體增高5公分，給你更修長的比例。

「Hannfort呼吸編織休閒鞋」將於10月13日起，嘖嘖平台開始募資，目前推出限時5折超早鳥優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

牛津

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