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金曲歌后田馥甄美戴CITIZEN新表 優雅以對生活變化「每一刻都是全新的開始」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
田馥甄演繹CITIZEN光動能全球電波CB1107-58A粉紅金腕表29,900元。圖／CITIZEN提供
田馥甄演繹CITIZEN光動能全球電波CB1107-58A粉紅金腕表29,900元。圖／CITIZEN提供

時常幫粉絲「開示」人生哲理，因此被暱稱為「全甄教」教主的HEBE田馥甄，升格成金曲歌后，但不變得的是，無論何時她總能優雅以對。就像是田馥甄在替代言品牌CITIZEN拍攝新女表形象廣告所說的「即使不如預期就享受變化吧！每一刻都是全新的開始」，鼓勵自己與粉絲學會擁抱生活中的變化。

從去年開始的疫情，像看不到盡頭一樣，讓許多人感到徬徨，因此尋求安定感、生活儀式，成為當紅課題。金曲歌后田馥甄就在疫情期間，時常和好友登山望遠，沈澱心靈，不僅如此，她還表示收藏時光、享受當下更是紀錄自我里程碑的重要方式，「我的儀式感就是挑選一支CITIZEN表，今年的粉紅金光動能全球電波女表，我最喜歡的就是它率性、中性的大表面，但又不失精緻的細節設計，在閱讀時間時忍不住停留目光，而且非常有愛」。而她所說的腕表即是廣告中的光動能全球電波CB1107-58A粉紅金腕表，是以輕盈鈦金屬製成的表殼及表鍊，並延續「水耀光」設計概念，在面板刻度採用阿拉伯數字與時標交錯打造，外圍再以如水滴般的氣質戒環滾珠進行點綴，於亞洲限定上市。不僅如此，腕表中TPE台北時區以愛心符號配置，堪稱藏愛小心機。

田馥甄演繹CITIZEN L系列EM0912-84Y女表，14,800元。圖／CITIZEN提供
田馥甄演繹CITIZEN L系列EM0912-84Y女表，14,800元。圖／CITIZEN提供

另外，向來以人文為本概念為設計出發點的CITIZEN L系列女表，在這季推出了全新光動能星光EM0912-84Y腕表，同樣由「教主」田馥甄來演繹。表盤利用蝶貝製成，並刻畫了深淺不一的波浪紋，搭配8點鐘方向的單顆鑽石鑲嵌點綴，同時表冠還鑲上黃玉，增添奢華感之外，並散發優雅女性魅力。CITIZEN還延伸出光動能EW5588-81Y繁星腕表，在蝶貝表盤和表圈上，皆裝飾了鑽石，簡單卻輕奢珠寶般的設計感，而且表殼與表鍊鍍上獨家的Sakura pink櫻花粉紅金，讓配戴時更襯膚色。

CITIZEN L系列光動能EW5588-81Y繁星腕表，Sakura pink櫻花粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊，27,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN L系列光動能EW5588-81Y繁星腕表，Sakura pink櫻花粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊，27,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能全球電波CB1107-58A粉紅金腕表，鈦金屬表殼、表鍊，皆鍍上粉紅金，亞洲限定款29,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波CB1107-58A粉紅金腕表，鈦金屬表殼、表鍊，皆鍍上粉紅金，亞洲限定款29,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列光動能星光EM0912-84Y女表，Sakura pink櫻花粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN L系列光動能星光EM0912-84Y女表，Sakura pink櫻花粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能EW2425-57W女表，精鋼表殼部分鍍粉紅金，搭配精鋼表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能EW2425-57W女表，精鋼表殼部分鍍粉紅金，搭配精鋼表鍊，16,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 鑽石 Hebe

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