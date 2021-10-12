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iCHEF推「餐廳快遞」新服務 直營外送助店家自營熟客圈

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iCHEF公布新科技藍圖「餐廳快遞」，讓餐廳搭建屬於自己的外送平台，並自己經營熟客。圖／iCHEF提供
iCHEF公布新科技藍圖「餐廳快遞」，讓餐廳搭建屬於自己的外送平台，並自己經營熟客。圖／iCHEF提供

疫情讓餐飲業原本的營運型態受到強烈衝擊，外帶、外送服務成為新出路，難以自建點餐平台的小店家轉而尋求專業平台服務，快速數位轉型以面對疫情造成消費型態變化。

iCHEF 2021上半年《台灣餐飲景氣白皮書》數據指出，台灣餐飲產值1到4月份均為正成長，整體營業額相較去年同期成長超過2成（23.3%） 。但5月後受到疫情衝擊，總體餐飲營業額大幅下滑，其中6月衰退更超過6成（-61.4%），抵銷了前4個月的好表現。

從疫情影響最劇烈的5、6月數據來看，在16種餐飲類型中，「日常飲食型」 餐廳受到疫情的衝擊最小，衰退幅度約為15%；然而，內用性質的「聚餐型」餐廳在營收及來客數的衰退程度皆十分明顯。受到禁止內用政策影響，上述主打內用型的店家進而推出外帶、外送、便當等服務或產品，雖造成客組單價下降，但iCHEF也觀察到，6月的外帶外送比率大幅提升超過4成。顯示消費者的用餐需求仍在，但消費型態已從過往的內用體驗服務，逐漸轉變為外帶餐點和高單價便當。

iCHEF在陸續完成與外送雙平台、LINE與Google的深度整合後，再公布全新科技藍圖「餐廳快遞」，除了將透過整合Google我的商家（GMB，Google My Business）數位行銷導客等方式協助小店家在線上接收快遞訂單外，更要透過全通路來養會員，包含「桌邊掃碼點餐」與「外送掃碼優惠券」等，將餐廳能捕捉到的會員資料變3倍，進而能透過LINE官方帳號等工具來對高含金量的會員規劃波狀推廣、精準投放，持續經營出更多快遞訂單，相關科技升級預計將於接下來6個月左右陸續上線。

根據iCHEF 2021上半年《台灣餐飲景氣白皮書》調查，「是否提供線上訂餐」更成為消費者選擇餐廳的關鍵因素之一，顯見「便利」將是後疫情時代的餐飲商機關鍵字，而餐廳更需要主動投資，並建立自身專屬的熟客機制與外送平台，以科技加速全通路服務，才能憑藉「便利」與疫情共存。

iCHEF的「餐廳快遞」服務，未來將讓餐廳搭建屬於自己的平台、並自己經營熟客。除了整合Google和LINE等入口之外，在iCHEF點餐網站中，後台將新增「外送資訊管理」，讓餐廳能自行設定運費公式的新功能，消費者填完地址後，iCHEF後台會自動依照公式計算運費，並進行合適的快遞安排，讓結帳及點餐都能更方便。「餐廳快遞」讓小店家也能自行經營自己的直營外送服務，更能設定包含滿額免運或集點等優惠等行銷推廣選項，讓複雜的全通路OMO科技變簡單、創造更多屬於自己的訂單。

除了外送之外，iCHEF亦宣布點餐網站整體升級，將新增桌邊掃碼功能及信用卡支付功能。桌邊掃碼功能再搭配線上點餐專屬優惠，讓內用和外帶的客人都有機會加入會員，讓餐廳能精準投放廣告或推播LINE訊息，進一步推動餐廳快遞訂單，預計能讓會員資料多3倍。信用卡支付功能更能讓外帶客人減少在現場等待和停留的時間，也讓餐廳快遞的客人使用更便利、餐廳經營更安心。

根據iCHEF 2021上半年《台灣餐飲景氣白皮書》調查，「是否提供線上訂餐」成為消費者選擇餐廳的關鍵因素之一。圖／iCHEF提供
根據iCHEF 2021上半年《台灣餐飲景氣白皮書》調查，「是否提供線上訂餐」成為消費者選擇餐廳的關鍵因素之一。圖／iCHEF提供
iCHEF「餐廳快遞」科技讓餐廳搭建屬於自己的外送平台，自行設定運費公式並進行合適的快遞安排，讓消費者結帳及點餐都能更方便。圖／iCHEF提供
iCHEF「餐廳快遞」科技讓餐廳搭建屬於自己的外送平台，自行設定運費公式並進行合適的快遞安排，讓消費者結帳及點餐都能更方便。圖／iCHEF提供
iCHEF已與Google My Business串接完成上線，iCHEF的用戶可直接透過後台開通成為Google我的商家。圖／iCHEF提供
iCHEF已與Google My Business串接完成上線，iCHEF的用戶可直接透過後台開通成為Google我的商家。圖／iCHEF提供

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