台北萬豪超人氣Garden Kitchen回歸！點餐送生蠔與干貝

疫情趨緩，餐飲限制也逐步鬆綁，台北萬豪酒店超人氣的Garden Kitchen即日起重新開門迎客，「升級版」五大料理區搭配任一款自選主餐，每人1,280元起，或可選擇僅享用餐檯自取美饌，每人980元。慶祝回歸，10月31日前點用主餐，每人贈送「海味雙雄」極鮮生蠔及炙燒北海道干貝組一份。

目前開放午餐時段用餐(每日中午11:30至下午2:30)，每周六、日安排最受小朋友喜愛的「氣球哥哥」現場演出(中午12:30至下午1:30)，價格須加一成服務費。

Garden Kitchen餐檯自取美饌規畫五大區域，最受矚目的「極鮮海物Bar」主打各色當令蝦、蟹、淡菜等(品項隨生鮮供貨狀況更迭)；全新「義式精湛冷盤區」，有義式生火腿佐鮮甜哈蜜瓜、煙燻鮭魚等豐美開胃料理，以及各式小點與數款起司、義式冷肉。「熱享美饌區」有印度主廚特製咖哩及饢餅、美味熱食、湯品等。話題十足的「繽紛鮮蔬沙拉區」，以近20種水耕蔬菜及根莖類，搭配十多種特調醬料及堅果。最受女性歡迎的「夢幻甜點檯」，宛如「奢華精品櫃」的陳設，是「螞蟻族」必朝聖的區域。

饕客於Garden Kitchen用餐，可點用任一款自選主餐，搭配上述之餐檯自取美饌。主餐選項包括招牌炭烤波士頓龍蝦堡、炭烤美國牛小排襯風乾番茄燉飯、美國頂級石板丁骨牛排24盎司、舒肥低脂嫩雞襯時蔬串烤、炭烤紐西蘭法式羊肩等，每道主餐價格1,280元至5,980元(4人份)不等。