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atre微風南山展出中！teamLab未來遊樂園與家扶基金會 合作將愛「畫」為互動藝術

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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社群熱議、討論度爆表的teamLab未來遊樂園睽違5年，這次帶來9大互動藝術作品，現於台北科教館繽紛展出中。《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》強調不論對大人或小孩，都能把個人活動變成共創，經由大家一起互動、影響，打造獨一無二的空間。因此，主辦單位聯合數位文創特別攜手家扶基金會，發起「公益彩繪創作Challenge」，邀約33位在台灣極具影響力的藝人及插畫家，彩繪出屬於自己的神奇物種，希望藉由每個人所創造的獨特彩繪，讓心中的愛用最簡單方式傳遞，平常只出現在螢光幕前的名人，也能運用科技藝術投影，將動物塗鴉化為可愛分身與民眾產生獨特交流。

響應的名人包括藝人吳姍儒、李千那、夏于喬、炎亞綸、范少勳、溫昇豪、陳艾琳、郭源元、鬼鬼吳映潔、張景嵐、林逸欣、林嘉綺、樂樂程予希、Crispy脆樂團丁丁、彭千祐、林書煒；童星胖球、斯拉、吳以涵、白潤音；親子部落客日日甜甜；插畫家消極男子、翻白眼吧！溫蒂妮小姐、貓小姐Ms.Cat、毛毛蟲、老闆這魚、天天好事、阿喵菜市場、麵包樹、尼胖、Yufish、懶散兔與啾先、米乾黏在鍋蓋上，33位藝人、名人、插畫家者挺身加入彩繪創作，將心中的愛「畫」為一隻又一隻可愛動物！

「33位名人彩繪動物創作畫」將一直於atre微風南山3樓展出至2022年2月28日。圖／聯合數位文創提供
「33位名人彩繪動物創作畫」將一直於atre微風南山3樓展出至2022年2月28日。圖／聯合數位文創提供

除此之外，也歡迎民眾前往「atre微風南山3F」近距離欣賞每一位創作者的2D彩繪動物創作畫，「33位名人彩繪動物創作畫」將一直於atre微風南山展出至2022年2月28日。33位名人一起拾起畫筆肆意揮灑顏料，在teamLab未來遊樂園的彩繪動物圖紙內創作出心中想像的小動物，而這些平面動物們更將透過科技一個一個幻化成與你交流的生命體，常駐在展場內的彩繪動物區，邀請粉絲們在展場中找尋牠們的身影，碰觸牠們與之互動交流，創造更積極有趣驚奇的互動體驗。

「33位名人彩繪動物創作簽名塗鴉紙」將於10/25~11/3 在Yahoo!拍賣「家扶基金會 公益拍賣」進行公益競標。圖／聯合數位文創提供
「33位名人彩繪動物創作簽名塗鴉紙」將於10/25~11/3 在Yahoo!拍賣「家扶基金會 公益拍賣」進行公益競標。圖／聯合數位文創提供

而名人們所創作的彩繪動物簽名塗鴉紙，也將於10/25~11/3 在Yahoo!拍賣「家扶基金會 公益拍賣」進行公益競標，透過你的力量，集結放大心中無限的愛，還可收藏喜歡名人所創作的可愛動物畫作，競標全數所得將捐給家扶基金會「用愛包圍」服務計畫。

微風南山 遊樂園 家扶基金會

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