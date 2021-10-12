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食材成本價飆漲！王品集團開第一槍 旗下15品牌齊漲價

抽到了？千元i原券首批中籤號碼出爐 中獎率超低不到2%

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teamLab未來遊樂園憑票享品牌商店好康 超值指數百分百！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽於國立台灣科學教育館繽紛展出中。主辦單位聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手以下品牌商店「O.P.I」、「日出茶太」、「LINE TAXI」、「atre艾妥列」、「MITSUI OUTLET PARK 林口」合推優惠。消費者凡於特定期間憑展覽實體票券或電子票券證明，就可以享有專屬好康優惠！

來自美國好萊塢、引領全球美甲市場的專業品牌「O.P.I」提供展覽期間10/8-2/28凡憑實體及電子展覽票根至 O.P.I專櫃、友好沙龍店家即可享OPI手部美甲單色服務專屬優惠800元。讓大家在指甲藝術裡找到屬於自己的命定色，為小小的指尖，注入色彩能量，一同與喜愛藝術展的你大玩指尖時尚！

橫跨全球六大洲、50個國家與地區的國際茶飲品牌「日出茶太」，除提供多樣化新鮮美味茶飲給消費者外，也鼓勵大家FUN玩生活，凡於10/8-11/15期間內憑展覽票根至日出茶太指定門市即享熱銷No.1茶飲－太極厚茶拿鐵現折$15元，每張票限購買乙杯。

輕鬆看展去！「LINE TAXI」讓每個目的地都是美好的開始，凡在12/9-12/16期間，指定LINE TAXI叫車服務，上下車地點其中一處為國立臺灣科學教育館，即可趟趟享乘車9折優惠(最高上限20元)，讓想看teamLab未來遊樂園的民眾們可以快速便利抵達展覽現場，把省下來的時間拍出張張美照！

來自東京，擁有約 43 家日本品牌駐店的 atre艾妥列三週年慶以「東京白日夢」為主題，邀請大家重溫過去赴日旅行的美好記憶。凡於2021/11/1-2022/1/2期間，憑展覽票根於atre艾妥列指定專櫃消費可享專屬優惠， 10/21-11/14滿額消費還可參加atre三週年慶「東京白日夢DAYDREAM TOKYO」抽獎活動，現場另有滿3千贈3千點活動。

北部最大Outlet為「MITSUI OUTLET PARK 林口」莫屬，期帶給大家充滿歡樂、趣味的購物時光，凡在今年10/8-12/31期間，憑展覽票根至設施一樓服務台即可兌換「消費2,000現折100抵用券」，限量1,000份兌完為止；且於10/8-11/7期間至設施內「炸牛元村」、「古拉爵Grazie」、「飛機河粉」、「于記杏仁」、「J.S.FOODIES TOKYO」用餐並出示票根，更可享限定優惠福利！上述每品牌商店推出的優惠活動不盡相同，各家優惠活動詳情請上「udn瘋活動 最新消息」查詢。

圖／聯合數位文創提供
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「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，而這次來台的9大作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；另有最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能 的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力 的互動體驗作品。熱烈邀請大家把握機會，10月開展後呼朋引伴FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！

展期最低雙人優惠票680元（原價760元），現於udn售票網與Klook可購買；單人全票380元於udn售票網、7-11 ibon、全家、GOMAJI、博客來、KKday皆可購買。另即日起購買團體大宗方案可享優惠價，並加贈菲拉格慕絲之境香水體驗組，數量有限，送完為止，歡迎電洽客服專線(02)7721-6955 #1(周一至周五 09:30-17:00)。

品牌 遊樂園 東京

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