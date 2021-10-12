「2022台灣十大快煮麵排行」揭曉！老媽家這一味奪冠

評論超過3,000款快煮麵的知名「美國泡麵達人」里納許（Hans Lienesch）今日公布「2022台灣十大快煮麵排行」，老媽家常溫有料湯麵「干貝花雕雞拉麵」以濃郁雞湯搭配花雕酒提味大獲好評，榮登排行榜第一名；阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」拿下第二名；老媽家經典拌麵口味「擔擔麵」五度蟬聯得第三。

今年5月老媽拌麵從單純的拌麵品牌升級成為「老媽家」，全力拓展食品市場，「干貝花雕雞拉麵」為首發明星商品之一，此次評測受到美國泡麵達人的高度讚賞。里納許在試吃評論表示，這是他目前吃過最精緻的雞湯麵，柔軟的麵條搭配長時間熬煮的湯頭，加上分量恰到好處的花雕酒提味，湯包中還有真材實料的雞腿肉，令里納許相當驚艷，也是目前品嘗過最有「家的味道」的快煮麵，獲得5顆星滿分評價。

老媽拌麵自2014年起便是泡麵達人排行榜常客，暢銷商品「擔擔麵」因多層次風味搭配嚼勁十足的手工日曬關廟細麵，五度蟬連台灣十大快煮麵排行前三名和多次入選全球十大快煮麵。此外，老媽家產品中極受歡迎的首款有料湯麵「麻辣鴨血寬粉」，特別使用二荊條、青花椒、朝天椒三種辣椒和獨門香料藥材配方熬製的麻辣湯頭，散發出滑順麻辣兼具的口感，搭配100%純正台灣本地厚切鴨血，今年也再度入選獲第四名。

「老媽家」在5月至8月疫情三級警戒期間，電商通路銷售突破2,000萬元，實體通路銷售也有近1,700萬元，8月份乾拌麵消費調查中更是奪下綜合電商銷售排名榜首和量販通路銷售排名第二，開出亮眼成績。甫於5月底攜手嘉義在地品牌福義軒，推出首款創意聯名產品「麻辣芝士蘇打餅」，提供防疫期間輕食新選擇，至今熱銷突破3萬盒。

為慶祝泡麵達人排行3款入榜，老媽家限時推出「2021泡麵達人推薦」專區，以「干貝花雕雞拉麵」為首推出熱銷組合優惠，可一次將香醇濃郁湯頭的「干貝花雕雞拉麵」、牛肉份量十足的「川味紅燒牛肉拉麵」和有多層次香氣的「麻辣鴨血寬粉」常溫有料湯麵直送家門。

此外，最新排行第五到十名依序為：小廚師泰式綠咖哩雞、匠拌麵鵝油椒麻、小夫妻拌麵雞肉飯風味拌麵、來拌麵椒麻醬香、曾拌麵、神拌麵香蔥椒麻。

●美國泡麵達人「2022台灣十大快煮麵排行」名單

1.老媽拌麵干貝花雕雞拉麵 2.阿舍食堂老饕半筋半肉牛肉麵 3.老媽拌麵擔擔麵 4.老媽拌麵麻辣鴨血寬粉 5.小廚師泰式綠咖哩雞 6.匠拌麵鵝油椒麻 7.小夫妻拌麵雞肉飯風味拌麵 8.來拌麵椒麻醬香 9.曾拌麵 10.神拌麵香蔥椒麻