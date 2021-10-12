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秀流利英文大聊香奈兒 Jennie最愛這款復古購物包！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Jennie很喜歡看藝術總監維吉妮維婭怎麼在配件上玩logo，也對這季的復古風格皮革購物包印象深刻。圖／香奈兒提供
Jennie很喜歡看藝術總監維吉妮維婭怎麼在配件上玩logo，也對這季的復古風格皮革購物包印象深刻。圖／香奈兒提供

上周香奈兒發表了2022春夏系列，吸引了許多時尚名人共襄盛舉，像是三位人氣品牌大使Jennie、克莉絲汀史都華、莉莉蘿絲戴普也都到場觀看這場把時空拉回80、90年代的精彩大秀。今日香奈兒也釋出她們看完秀的訪談影片，分別談到自己對這場秀印象深刻的部分，來聽聽看她們怎麼說！

曾在紐西蘭住了5年的Jennie，以一口流利英文錄製這段訪談影片。她說特別欣賞這個系列對顏色的使用，覺得很好玩又繽紛！自認「配件控」的她很喜歡看藝術總監維吉妮維婭怎麼在配件上玩logo，也對這季的復古風格皮革購物包印象深刻。

莉莉蘿絲戴普則是很喜歡這場秀的風格：「我從來沒有看過一場秀是這樣的，特別喜歡泳衣、印花洋裝，那種飄逸的材質走起來很漂亮，也象徵這場秀所傳達的自由。」

克莉絲汀史都華同樣也對秀的呈現方式很驚喜：「簡直像一場演唱！模特兒們眨眼、甩髮的樣子讓人感受像是呼吸到新鮮空氣。維吉妮維婭總是無所畏懼在創作，尊崇自己的內心，而不會去設定一定要達到什麼目標，對我來說她就像一個搖滾巨星。」

莉莉蘿絲戴普特別喜歡泳衣。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普特別喜歡泳衣。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普則是很喜歡這場秀的風格。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普則是很喜歡這場秀的風格。圖／香奈兒提供
Jennie很喜歡看藝術總監維吉妮維婭怎麼在配件上玩logo，也對這季的復古風格皮革購物包印象深刻。圖／香奈兒提供
Jennie很喜歡看藝術總監維吉妮維婭怎麼在配件上玩logo，也對這季的復古風格皮革購物包印象深刻。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華覺得這場秀很像一場精彩的演唱會。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華覺得這場秀很像一場精彩的演唱會。圖／香奈兒提供
Jennie說，她特別欣賞這個系列對顏色的使用，覺得很好玩又繽紛！圖／香奈兒提供
Jennie說，她特別欣賞這個系列對顏色的使用，覺得很好玩又繽紛！圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普也特別喜歡印花洋裝，覺得可以展現這場秀的自由精神。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普也特別喜歡印花洋裝，覺得可以展現這場秀的自由精神。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普特別喜歡泳衣。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普特別喜歡泳衣。圖／香奈兒提供

香奈兒 紐西蘭

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