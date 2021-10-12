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瑞士雙聯名！寶齊萊 ＸCaran d’Ache 見證經典一瞬

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
時間與書寫，兩者總有密不可分的關係，因為書寫見證了時間，也因為時間的推移讓書寫產生了意義。圖 / 寶齊萊提供
時間與書寫，兩者總有密不可分的關係，因為書寫見證了時間，也因為時間的推移讓書寫產生了意義。圖 / 寶齊萊提供

時間與書寫，兩者總有密不可分的千絲萬縷。因為書寫、繪製，見證了時間；也因為時間的推移，則讓繪製、書寫產生了意義。瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）宣布與瑞士知名筆具品牌卡達（Caran d’Ache）結盟，並推出首款「Signature Moments」聯名產品：飛返計時碼表Signature特別版，以及一只卡達Caran d’Ache Signature滾珠筆，以書寫與腕表，記錄時間的經典時刻。

來自日內瓦、創立於1915年的卡達（Caran d’Ache），以生產各式筆具聞名，產品涵蓋彩色鉛筆、原子筆、自動鉛筆與水彩顏料，是指標性的瑞士筆具品牌。成立於1888年的寶齊萊同樣來自瑞士，以精密、複雜的機械表為特色，兩造同樣傳承瑞士優雅、寫意的生活風格，並都各自擁有傲人的百年悠久歷史。

本次聯名推出的「Signature Moments」聯名商品，其中寶齊萊馬利龍飛返計時碼表Signature特別版（Manero Flyback Signature）的石墨灰色計時小表盤與銀色表盤，正是從卡達Caran d’Ache的色彩中獲得啟發，CFB 1970自動上鏈機芯除了讓腕表具備飛返計時碼表功能，兩條Nato表帶的顏色分別為米色與石墨灰，以及藍色條紋，後者更將和卡達Caran d’Ache筆具一同置放於隨行收納袋中。

同一套組的卡達Caran d’Ache Signature滾珠筆，其筆身和筆蓋參考了Caran d’Ache色環，為飾有12種不同顏色的手工上漆三角造型，同時石墨灰的六角形設計，則和手表的計時積分盤以及卡達Caran d’Ache Graphite Pencils專家級素描鉛筆，如出一徹。套件將採全球限量188組生產，訂價則約23萬5,000元，以書寫的筆具和象徵時間的手表，紀念並為生命中的經典（Signature）時刻，永恆銘記。

寶齊萊（Carl F. Bucherer）宣布與瑞士知名筆具品牌卡達（Caran d’Ache）結盟，並推出首款「Signature Moments」聯名產品。圖 / 寶齊萊提供（合成圖）
寶齊萊（Carl F. Bucherer）宣布與瑞士知名筆具品牌卡達（Caran d’Ache）結盟，並推出首款「Signature Moments」聯名產品。圖 / 寶齊萊提供（合成圖）
包含兩組可回收材質製造的NATO表帶、一只卡達Caran d’Ache Signature滾珠筆，一只寶齊萊飛返計時碼表，全球限量188組，訂價約23萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供
包含兩組可回收材質製造的NATO表帶、一只卡達Caran d’Ache Signature滾珠筆，一只寶齊萊飛返計時碼表，全球限量188組，訂價約23萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供
石墨灰色計時積分盤，呼應了卡達鉛筆的成色。圖 / 寶齊萊提供
石墨灰色計時積分盤，呼應了卡達鉛筆的成色。圖 / 寶齊萊提供
卡達Caran d’Ache Signature滾珠筆，鍍銠和鍍銀筆身，飾有表冠造型的鏤空雕刻，配備黑色滾珠筆筆芯、限量編號。圖 / 寶齊萊提供
卡達Caran d’Ache Signature滾珠筆，鍍銠和鍍銀筆身，飾有表冠造型的鏤空雕刻，配備黑色滾珠筆筆芯、限量編號。圖 / 寶齊萊提供

卡達 瑞士

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