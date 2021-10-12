再創新高！2021品藏單桶拍賣會 總金額破台幣2,200萬元

格蘭利威攜手亞伯樂舉辦的「品藏單桶拍賣會」已邁入第3年，2021年重磅鉅獻6桶單桶珍稀窖藏，包括格蘭利威17年雪莉桶單桶、格蘭利威21年美國橡木桶單桶、格蘭利威25年雪莉桶單桶、格蘭利威30年雪莉桶單桶，以及亞伯樂18年美國橡木桶單桶、亞伯樂23年雪莉桶單桶，拍賣總金額超過2,200萬元新台幣，再度刷新品藏單桶拍賣會的最高交易紀錄。

2021品藏單桶拍賣會，僅邀請極少數頂級VVIP與會，巧妙結合威士忌品酩與線上競標，透過嶄新的「數位競標」形式，讓賓客有耳目一新的感受。

格蘭利威首席釀酒師艾倫．溫徹斯特（Alan Winchester）表示：「台灣消費者對單一麥芽威士忌充滿熱情也獨具品味，每年我們都會精選窖藏中最珍稀的佳釀，獨獻給台灣。今年格蘭利威精選4個單桶，年份從17年到高達30年，每一桶都完美展現了格蘭利威最具代表的花果香標竿風格，更融合每一個酒桶獨一無二的個性，風味豐富且層次更迭，是我們酒窖中最稀有的珍藏。」

亞伯樂18年美國橡木桶單桶、亞伯樂23年雪莉桶單桶，都是珍貴酒藏中的精選。亞伯樂18年三次裝填美國橡木桶單桶，香氣甜美，帶有杏桃及蘋果果醬的香氣；亞伯樂23年三次裝填雪莉桶單桶，果香濃郁，帶有洋梨、杏桃和橘子果醬的香氣；兩款都完美呼應其數量極盡衿罕、風味獨特、頂級珍稀的特性。

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