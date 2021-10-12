微風國賓影城這天熄燈！微風：已有影城、國際品牌接洽

疫情重創影城產業，陪伴台北人20年、位於微風廣場的國賓影城因租約到期，今正式發布將於10月25日閉店後熄燈結束營業，另外，台中國賓影城也受疫情嚴重衝擊，同樣將於10月25日暫停營運。微風表示，目前已有7、8家廠商，包含其他影城、國際品牌在接洽。

微風指出，原有國賓影城空出來後，除了有其他影城同業感興趣接洽外，因影城占高2層樓，也有國際品牌看中影城挑高的據點，適合打造品牌旗艦店型顯氣派，目前接替品牌，營業都在接觸中。

國賓影城繼2020年底中和環球購物中心的據點結束營業後，在台北東區微風廣場的據點也將畫上句點。同時也在粉絲團公告，台中的國賓影城也將自10月25日暫停營運，恢復營業尚待疫情結束後公布。對此，不少台北、台中的影迷紛紛留言「哭哭」、「我的20年青春就這樣拜拜」、「在環球收起來後就去退會員了」。