荷馬一家變得好時尚 BALENCIAGA辛普森系列開賣！

前陣子BALENCIAGA在時裝周上發布了一支和辛普森家族(The Simpsons)合作的動畫短片,當時引發眾多網友熱議,也成了2022春夏時裝周最有人氣的話題之一。而那時候品牌就預告雙方的聯名系列將會在近日推出,就在今天,這系列終於全球上市囉!

這次BALENCIAGA所推出的系列名為THE SIMPSONS TM & © 20TH TELEVISION,商品包含男女裝短袖T恤、長袖帽T、Phone Holder 手機包、棒球帽、絲巾、皮夾等,甚至還有童裝。配色以黑、白和令人馬上聯想到辛普森人物的鮮黃色、藍色為主。而這些商品上都印有穿上BALENCIAGA服飾的辛普森家族成員,包括荷馬、美枝、霸子、花枝和奶嘴,還有他們家的寵物狗勇哥和貓咪雪球二世,配上「THE SIMPSONS」的塗鴉字體,每個角色都擺出霸氣時尚的姿態和表情,讓人看了絕對會心一笑。