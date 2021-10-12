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荷馬一家變得好時尚 BALENCIAGA辛普森系列開賣！
前陣子BALENCIAGA在時裝周上發布了一支和辛普森家族（The Simpsons）合作的動畫短片，當時引發眾多網友熱議，也成了2022春夏時裝周最有人氣的話題之一。而那時候品牌就預告雙方的聯名系列將會在近日推出，就在今天，這系列終於全球上市囉！
這次BALENCIAGA所推出的系列名為THE SIMPSONS TM & © 20TH TELEVISION，商品包含男女裝短袖T恤、長袖帽T、Phone Holder 手機包、棒球帽、絲巾、皮夾等，甚至還有童裝。配色以黑、白和令人馬上聯想到辛普森人物的鮮黃色、藍色為主。而這些商品上都印有穿上BALENCIAGA服飾的辛普森家族成員，包括荷馬、美枝、霸子、花枝和奶嘴，還有他們家的寵物狗勇哥和貓咪雪球二世，配上「THE SIMPSONS」的塗鴉字體，每個角色都擺出霸氣時尚的姿態和表情，讓人看了絕對會心一笑。
義大利時尚網紅Chiara Ferragni早在前幾日就搶先穿上這系列的藍色帽T，全系列於今日（10月12）全球開賣。
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