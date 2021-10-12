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楓紅了！全台5大賞楓勝地出爐「這裡讓你秒到日本」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福壽山農場的「松盧」，讓你一秒到日本。圖／雄獅旅遊提供
福壽山農場的「松盧」，讓你一秒到日本。圖／雄獅旅遊提供

楓葉紅了！秋季除了賞楓，也還有許多美麗的季節顏色，像是同樣秋季限定金黃燦爛的山毛櫸、落羽松與芒草。雄獅旅遊也配合全台5大賞楓景點，推出北中南皆可出發的1至5日追楓遊程，還可獨家搭乘阿里山森林鐵路專車，欣賞全台唯一高山鐵道楓紅。雄獅旅遊會員報名指定行程，最高每人可優惠2,500元。

台灣中部最具代表性的賞楓地點，莫過海拔2千公尺以上的武陵與福壽山農場，10月中旬起的楓紅時節，總是吸引許多旅客造訪，其中，最美推薦是福壽山農場的「松盧」，當地栽種的掌葉楓葉片小巧精緻，每到賞楓季節，紅、橙、黃、綠五彩交錯，搭配日式三合院庭園，讓人彷佛置身在日本。

位在台灣東部的太平山森林遊樂區，早期為台灣三大林場之一，擁有豐富的林木資源，4至9月的紫葉槭花期，讓太平山成為全台唯一夏天也能賞楓紅的景點；秋季換山毛櫸轉為金黃，也吸引眾多遊客上山一訪這季節限定美景。

大雪山森林遊樂區林相變化多元，豐富的自然生態、千年神木，以及入夜星空美景，還有機會一遇罕見的帝雉、藍腹鷴等珍稀動物，每年11、12月是最佳賞楓期，同時也是大雪山欣賞雲海的最佳季節。

南投車程的杉林溪生態園區海拔約為1600公尺，園區有多種楓樹品種，包括青楓、紫葉槭、楓香等，更栽種有數量高達800棵的水杉，到了秋季火紅的楓葉與金黃水杉接力上陣，將原本一片翠綠的林蔭點綴上紅黃色澤。

來到阿里山國家森林遊樂區，每年11月起至隔年元旦期間是賞楓季節，當地主要以楓樹與紅榨楓為主。

除了楓葉，白芒花海與金黃燦爛的落羽松也是必賞的秋日美景之一，雄獅旅遊推出一日遊行程，帶旅客賞秋季浪漫限定「草嶺古道芒花」，每人588元起，或是走訪2021最熱門落羽松打卡景點新竹「小森之歌」，再到新竹市立動物園，一日遊每人699元起。

「天涼好Chill 出遊賞秋」相關資訊可查：

https://event.liontravel.com/zh-tw/season/autumntravel/event

芒草、落羽松也是必賞的秋日美景之一，雄獅旅遊推出「草嶺古道芒花」一日遊，每人只要588元起。圖／雄獅旅遊提供
芒草、落羽松也是必賞的秋日美景之一，雄獅旅遊推出「草嶺古道芒花」一日遊，每人只要588元起。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出秋季南投2日遊，至杉林溪生態園區賞豔麗楓紅、黃金水杉林、再到「百香果的故鄉」南投埔里體驗水果採摘，每人最低3,399元起。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出秋季南投2日遊，至杉林溪生態園區賞豔麗楓紅、黃金水杉林、再到「百香果的故鄉」南投埔里體驗水果採摘，每人最低3,399元起。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出三天兩夜大雪山秋日之旅，順道到泰安賞落羽松，三天兩夜每人4,388元起。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出三天兩夜大雪山秋日之旅，順道到泰安賞落羽松，三天兩夜每人4,388元起。圖／雄獅旅遊提供

落羽松 森林遊樂區 阿里山

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