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線上古典樂演出 一探國際交響樂指揮大師風采

聯合新聞網 / 聯合數位文創
一探指揮大師風采，圖為柏林愛樂2001除夕音樂會「邀舞」。圖／梅迪奇頻道提供
一探指揮大師風采，圖為柏林愛樂2001除夕音樂會「邀舞」。圖／梅迪奇頻道提供

數位劇場與梅迪奇頻道合作的古典樂系列節目已上架近四十部，享譽國際的鋼琴大師、音樂節、交響樂團及指揮家等等，包羅萬象的內容讓暫時無法享受國外古典樂演出的觀眾多重選擇，在家就能觀看世界各地的知名演奏。

國際知名指揮家巴倫波因早年以鋼琴家身分登上國際樂壇，率領眾多國際頂尖團隊，曾任芝加哥交響樂團音樂總監、巴黎管弦樂團首席指揮等多個知名樂團要職；而近期剛卸任以色列愛樂音樂總監，結束當今罕見長達四十二年合作關係的指揮大師祖賓梅塔，除了知名樂團，亦在歌劇方面留下眾多精彩錄音，更曾率領多組樂團訪台，地位非凡。

而將於2024年接掌倫敦交響樂團音樂總監的帕帕諾，與義大利聖西奇里亞音樂院管弦樂團，有系統的留下頗受好評的柴可夫斯基、伯恩斯坦等人交響曲作品錄音；出生於羅馬尼亞布加勒斯特的馬林，指揮演出足跡遍及歐美與亞洲一流樂團，與紐約大都會、倫敦皇家柯芬園等歌劇都有相當密切的合作。放眼當今樂壇的耆老等級指揮名家演出，只在LINE TV數位劇場開放訂閱觀看。

一探指揮大師風采，圖為帕帕諾與德勒斯登國立管弦樂團。圖／梅迪奇頻道提供
一探指揮大師風采，圖為帕帕諾與德勒斯登國立管弦樂團。圖／梅迪奇頻道提供

正逢數位劇場周年慶，即日起至十一月二日，凡新訂戶加入，即可享訂閱首月現折優惠，詳情請關注活動粉絲團。LINE TV數位劇場將持續帶入更多優質節目，讓觀眾不受大環境限制，仍能繼續支持喜愛的藝文活動。訂閱請上LINE TV數位劇場

交響樂團 劇場 LINE

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