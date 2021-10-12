《給NK的十行詩》音樂舞台劇 獲選WSD世界劇場設計展

新古典室內樂團總監陳欣宜製作的《聲景音樂劇場－給NK的十行詩》音樂舞台劇，舞台設計趙建銘及燈光設計宋永鴻，同時入圍「WSD2022世界劇場設計展」舞台設計類，是台灣唯一入選作品，將於明年8月赴加拿大布展。

世界劇場設計展World Stage Design，是以劇場設計、劇場技術以及劇場建築為主軸的全球性活動，如劇場界的奧斯卡盛會。WSD因疫情延期，2022年8月6日至16日將在加拿大卡加利登場。

陳欣宜表示，《給NK的十行詩》」是以吳三連文學奬得主江自得探討「美」為主題的詩集作為創意發想，將其內容論述轉化為六幕，分別是「純粹的美I」、「無慾之秋」、「矯情的旗幟」、「媽祖的神諭」、「沸騰的城市」與「純粹的美 II」。

趙建銘表示，舞台設計概念來自給NK的十行詩創作者詩人醫師江自得，江指莫迪里安尼和竹久夢二，以妻子為素材所繪製的人像畫所呈現的美的原型，一直居住在詩人的內心深處；NK的命名來自兩位畫家妻子的名字，Jeanne Hebuterne及Kishinev Tanaka，各取其最後兩個字母Ne、Ki，簡稱NK。

趙建銘說，以詩人「純粹的美」文本發展，舞台設計概念，將NK英文字母不斷拆解、重組、開啟的二組V型牆面，作為最純綷的空間構成單元，牆建構了不同的關係，分隔、連結、層次、導引、權力、曖昧的中介空間。

「美具有個人獨特的生活經驗與群體共同記憶，美是一種感知，不同的生活體驗便會有不同的感受；美也是一種共同記憶，可以同時引起共鳴。」趙建銘說，美的二元共存及多重文本經驗，藉由多視角的舞台設計，不同的觀看角度，呈現不同的舞台效果。可改變角度的V型牆，亦是舞台中的舞者，在旋轉、開啟間舞者出現、消失及互動。而層層曡疊的半透明投影幕，疊合了舞者、影像、光影、音景，簡潔而豐富，同時也喑喻了詩的文本厚度及多樣性。