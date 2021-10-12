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500案內所／台北最神秘私宅咖啡 黑山咖啡限時快閃

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
黑山咖啡以自烘的單品手沖為主。圖／黑山咖啡提供。
黑山咖啡以自烘的單品手沖為主。圖／黑山咖啡提供。

低調隱身於台北東區老公寓頂樓，採全預約制，每周只開放平日三天、一次最多只接待4位「山友」的「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」，號稱是台北最神秘的私宅咖啡館。不過就在10月16、17日兩天的上午11點至下午5點，「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」將下山限時快閃出攤「500案內所」，讓每一位到場的「500輯」讀者，不用「爬山」、也不用事先預約，就可以喝得到平時一杯難求的黑山咖啡。

「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」由八年級的店主小佑在4年前創立，由於是沒有電梯的老公寓5樓頂，因此將預約上門的來客稱為「山友」。小佑每周固定烘豆兩天、周末店休兩天，因此只有平日三天可以接受「山友」預約上山喝單品手沖咖啡。

「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」的構思，來自於一座擁有肥沃土壤與堅壯外觀的大山，小佑希望能讓每一位來到黑山的人，都能在吸收到所缺乏的養分之後，再回到自己喜歡的崗位上繼續努力。

除了自烘的單品手沖咖啡以外，大學學工業設計、曾從事設計相關工作的小佑，也為咖啡店創作一系列的插畫，並製作成相關商品，除了先前的可愛啤酒杯與line貼圖外，還包括最新推出的紙杯墊。

這次「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」來到「500案內所」，除了單品手沖咖啡與品牌插畫商品外，也帶來新鮮烘焙製作的熟豆；喜歡黑山咖啡的「山友」們，可千萬不要錯過這次在「山下」喝咖啡的難得機會。

500案內所／黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters限時快閃

時間：2021年10月16、17日，上午11點開賣，賣完為止

販售內容：

手沖咖啡、咖啡豆、品牌插畫商品

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四～周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號（可搭捷運至士林捷運站，步行約15分鐘）

採全預約制的黑山咖啡位於台北東區巷弄公寓頂樓陽台，看得到台北101。圖／黑山咖啡提供。
採全預約制的黑山咖啡位於台北東區巷弄公寓頂樓陽台，看得到台北101。圖／黑山咖啡提供。
咖啡與插畫都是店主小佑的興趣，將兩者結合，設計了紙杯墊與可愛的啤酒杯。圖／黑山咖啡提供。圖／黑山咖啡提供。
咖啡與插畫都是店主小佑的興趣，將兩者結合，設計了紙杯墊與可愛的啤酒杯。圖／黑山咖啡提供。圖／黑山咖啡提供。

咖啡館 山友 快閃

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