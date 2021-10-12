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500案內所／超人氣文青牛肉麵餐廳時寓 首度快閃出攤

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「500案內所」限定的香麻牛肉乾麵，每日限量50份。圖／時寓提供。
「500案內所」限定的香麻牛肉乾麵，每日限量50份。圖／時寓提供。

自5月疫情緊繃後就停業至今的台北高人氣文青牛肉麵餐廳時寓，一路力挺「500輯」到底，連自家店面都要等到11月3日才重新營業，卻在復出前將首度快閃出攤獻給「500案內所」，將於10月16、17日兩天的上午11點至下午5點，帶來每日限量50份的「500案內所」限定版香麻牛肉乾麵、醬燒嫩豬肝、以及好喝的梅酒SAWA；就連每次開團都秒殺、一直到11月前都不會再開團的冷凍包，也提供到場的「500輯」讀者獨家快閃預購。

位於台北建國北路老公寓2樓、創立於2016年的時寓，是國內非常具代表性的文青風格牛肉麵餐廳，結合了牛肉麵與小酒館元素，店裡的老傢俱、壓花玻璃與牆上的日治時代老鐘，更讓人一進門彷彿來到充滿復古氣味的文青咖啡館，沈浸在美好的古早氛圍中。

混合了自製香麻醬調味，烹煮時再加入大量花椒提出風味的店中人氣料理「香麻牛肉乾麵」，活動期間則化身為「500案內所」獨家限定的「香麻牛肉乾麵升級版」；除了牛肉與滷到吸飽湯汁的辣豆皮和百頁豆腐，更從每桌必點的招牌滷味拼盤中，選出一口杏鮑菇與爽脆小黃瓜，組合在升級版的香麻牛肉乾麵中。

醬燒嫩豬肝。圖／時寓提供。
醬燒嫩豬肝。圖／時寓提供。

造福不吃牛的朋友，另一道擄獲人心的店內人氣美食「醬燒嫩豬肝」，也加入快閃。吃台菜搭台灣果實酒最解膩，現場將販售使用杜島梅酒調製的「梅什麼了不起」梅酒SAWA，讓大家吃喝都滿足。

時寓隱身於老公寓二樓，牆上的時鐘彷彿暗示著這裡是「時間的寓所」。圖／時寓提供。
時寓隱身於老公寓二樓，牆上的時鐘彷彿暗示著這裡是「時間的寓所」。圖／時寓提供。

更讓人忍不住想要尖叫的事情是，目前市面上已經暫時買不到、每次開團必秒殺的清燉、番茄、香麻三款牛肉麵及醬燒嫩豬肝冷凍包，也將會在現場提供獨家快閃預購，之後再以宅配方式出貨。此外，杜島梅酒、秘制辣油也列入現場實體商品販售清單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

時寓將傳統中藥櫃當作酒櫃，別具復古風情。圖／時寓提供。
時寓將傳統中藥櫃當作酒櫃，別具復古風情。圖／時寓提供。

500案內所／時寓限時快閃

時間：2021年10月16、17日，上午11點開賣，賣完為止

販售內容：

◎現場食物：香麻牛肉乾麵（案內所限定版本，限量50份）、醬燒嫩豬肝、梅什麼了不起（梅酒SAWA）

◎實體商品：冷凍包預定（11月前不開團，只能在案內所預購）、杜島梅酒、秘制辣油

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四～周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號（可搭捷運至士林捷運站，步行約15分鐘）

快閃 文青 捷運

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