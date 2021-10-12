多層次就是時髦！蕭邦經典Happy Diamonds雙圈表帶新作
滑動鑽石Happy Diamonds 腕表，是蕭邦（CHOPARD）的經典設計：璀璨的鑽石不被固定住，而是自由地在兩片通透的藍寶石水晶玻璃中滑動旋轉，散發出流動華麗的光芒。這個無法被超越或模擬的設計，問世以來彰顯了一種俏皮、輕盈的獨立精神，並隨著時代演變，延伸出豐富的變化，在各個時代大放異彩，締造名副其實的傳奇。
2021年，Happy Diamonds腕表首次推出雙圈表帶腕表，柔軟舒適的表帶採用光滑納帕牛皮製作，可交錯堆疊配戴，表殼為符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配襯顯示時間的白色珍珠母貝表盤，外圍環繞第二表圈，兩者間隔著中空環形，共有5顆滑動鑽石自由旋舞於兩層藍寶石水晶玻璃之間，與表殼12時和6時位置鑲嵌的兩顆鑽石遙相呼應。
2016年起為慶祝蕭邦標誌性系列Happy Diamonds推出40周年曾經推出復刻之作，今年全新的復刻設計，結合兩款早期最經典的Happy Diamonds設計：滑動的鑽石與鑽石滑動通過像隧道般的軌道的兩種設計理念融合在一起。表圈以品牌著名的爪鑲工藝（Chopard Prong Setting）鑲嵌鑽石，共有10顆小、5顆大的明亮圓形鑽石，在黑色大溪地珍珠母貝表盤周圍上自由飛舞，大小交錯的姿態，更顯畫龍點睛。
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