多層次就是時髦！蕭邦經典Happy Diamonds雙圈表帶新作

滑動鑽石Happy Diamonds 腕表，是蕭邦（CHOPARD）的經典設計：璀璨的鑽石不被固定住，而是自由地在兩片通透的藍寶石水晶玻璃中滑動旋轉，散發出流動華麗的光芒。這個無法被超越或模擬的設計，問世以來彰顯了一種俏皮、輕盈的獨立精神，並隨著時代演變，延伸出豐富的變化，在各個時代大放異彩，締造名副其實的傳奇。

2021年，Happy Diamonds腕表首次推出雙圈表帶腕表，柔軟舒適的表帶採用光滑納帕牛皮製作，可交錯堆疊配戴，表殼為符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配襯顯示時間的白色珍珠母貝表盤，外圍環繞第二表圈，兩者間隔著中空環形，共有5顆滑動鑽石自由旋舞於兩層藍寶石水晶玻璃之間，與表殼12時和6時位置鑲嵌的兩顆鑽石遙相呼應。