聽白鯨和企鵝療癒聲音 海生館與音樂串流平台合作
屏東海生館引進展示的極地白鯨和企鵝，是高人氣的海洋明星生物，在活潑俏皮、逗趣可愛的外表下，發聲是維繫社交生活及交流、繁衍的重要工具，海生館經營團隊海景公司與音樂串流平台MyMusic合作，首度實境錄製兩種生物的聲音並放入串流平台；海景公司說，海洋生物自然的發聲，除讓民眾了解海洋世界的奧妙，它彷如奏起海洋生命樂章，有舒緩身心的神奇魔力。
海景公司企劃部經理毛智瑋說，遊客造訪海生館，被展示缸內的可愛海洋生物的外型和姿態征服，但多數民眾少有機會仔細聆聽牠們的聲音，海洋生物會透過聲音傳達不同的行為變化，雖然學者對這些聲音傳達的訊息所知有限，但這次透過寓教於樂將海洋知識融人親子學習中，特別與MyMusic合作錄製海洋生物的聲音，率先登場的是白鯨與企鵝，均以實境錄製方式重現原音。
他說，海洋哺乳類動物的白鯨，因叫聲豐富且行為多樣化，有「海中金絲雀」美名，這次特地錄下3隻不同的聲音，藉由發出的美妙聲音，讓遊客回味牠們親人又可愛的模樣；每年7月起是企鵝的繁殖季，單身企鵝會唱「狂喜之歌」，伴侶會對彼此唱「示愛之歌」，進入孵化期，企鵝爸媽會為雛鳥唱搖籃曲建立親密連結，也是寶寶辨識親鳥的方式。
他說，有「藍色空間」之稱的療癒海洋，溫柔地舒緩現代緊湊生活節奏下人們身心靈壓力；海生館與台灣大哥大MyMusic精選的「海生館主題歌單」，讓大家跟著旋律一起潛入溫柔療癒的藍色領域中，伴著精選名曲，搭配著海洋動物的叫聲，宛如進到深海世界，讓大腦感到平靜並釋放心中壓力，撫慰被疫情攪亂的焦躁思緒。MyMusic海生館主題歌單https://www.mymusic.net.tw/ux/w/themeSubCat/1085
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