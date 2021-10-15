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台灣東部TOP 10 熱門咖啡廳在這裡！要文青、質感裝潢與窗外美景都有

聯合新聞網 / MENU美食誌

宜蘭、花蓮沒去咖啡廳放鬆一下實在太可惜啦！來看看 10 間有特色值得一去的咖啡廳吧！

TOP 10 / 咖啡浴 FURO CAFE

宜蘭縣/礁溪鄉

咖啡廳融合泡湯的元素，每樣餐點都變得很特別！飲料用小木桶裝著上桌，裡頭的路易公爵清爽好喝！柔軟濕潤的生吐司也是必吃！蘋果口味有著滿滿蘋果香，搭配卡士達甜而不膩呀！（MENU美食誌誠實吃貨家提供）

TOP 9 / 泥鰍hooliu

宜蘭縣/宜蘭市

販售鹹食也有甜食的咖啡廳，南方炸雞手炒咖哩飯的香料味非常濃郁，炸雞外酥內嫩又多汁！提拉米蘇有著厚厚一層的馬斯卡彭乳酪，讓乳酪控完全無法招架啊！哈密瓜伯爵紅茶戚風蛋糕的果肉很甜、戚風蛋糕帶有茶香！（MENU美食誌吃貨系律師 嫣嫣提供）

TOP 8 / 美美子みみこ homemade cake

宜蘭縣/羅東鎮

位於巷弄裡的日式咖啡廳，裝潢充滿木頭元素。除了飲品跟甜點還有販售台式雞蛋糕！伯爵鮮奶茶的茶味不澀非常順口，搭配黑糖塊更有層次感！必點手煮焦糖乳酪布丁，口感扎實綿密像是布蕾般！草莓卡士達雞蛋糕裡有一整顆草莓十分滿足！（MENU美食誌郭雅菁提供）

TOP 7 / SP PASTRY 法式手工甜點

宜蘭縣/宜蘭市

宜蘭第一間法式甜點專賣店。草莓季必吃冬日草莓，上層是茶凍及草莓，外層的奶油帶點草莓香氣，不會太甜膩！蛋糕體是伯爵戚風蛋糕，中間還有草莓醬可以增加濕潤口感！奶油入口很輕盈，加上草莓醬與蛋糕的香氣，很是舒暢！（MENU美食誌ChunHong提供）  

TOP 6 / 這裡是咖啡店The place

宜蘭縣/羅東鎮

咖啡廳為老屋注入了新生命，賦予了每個角落的不同氣氛，坐二樓還能直接看見天空！鹽之花焦糖拿鐵咖啡的苦味與焦糖、海鹽結合，喝起來很順口！鐵觀音生乳酪茶香濃郁，韻味十足！再來個司康作為小點非常愜意！（MENU美食誌Meei Shih提供）

TOP 5 / REVERSE

宜蘭縣/羅東鎮

羅東最火紅的甜點店，甜點沒有先預定就吃不到了！水果千層整體濕潤度剛好，新鮮水果配蛋糕吃超清爽！芋頭千層不會太甜、檸檬塔的酸爽口味與酥脆外皮很誘人！白桃烏龍茶香氣十足，還可以回沖！低消為一杯飲品哦！（MENU美食誌DenDen提供）

TOP 4 / 昭和58

花蓮縣/花蓮市

獨特復古的門面還有泛黃燈光讓人彷彿穿越到日本！多種日式和菓子都值得一試，其中金石蒙布朗的栗子香氣非常濃郁！底層是一個泡芙，裡面還填了栗子丁和香緹奶油餡！草莓蛋糕捲口感蓬鬆，鮮奶油的甜與草莓的酸達到完美的平衡！（MENU美食誌Tsai提供）

TOP 3 / 小巷茉莉 MÔLi Café

花蓮縣/花蓮市

販售輕食、飯類跟舒芙蕾鬆餅，許多人都是為了鬆餅而來！舒芙蕾鬆軟香甜，一入口就直接在口中融化！抹茶味淡雅，搭配鮮奶油跟抹茶淋醬不會死甜又帶有淡淡苦味！喜愛品嚐經典口味可以點蜂蜜香草冰淇淋舒芙蕾鬆餅！（MENU美食誌陳美嵐 Maylada提供）

TOP 2 / 邊境法式甜點

花蓮縣/花蓮市

說到花蓮的法式甜點就會想到邊境！每個人來都一定會點這道「馬斯洛三角形」，以百香果起司蛋糕、百香果乳酪慕斯、脆餅、百香果餡、橙皮、達克瓦茲等所結成，口味清爽又多層次！價格十分合理、飲品順口！（MENU美食誌Joey 懂吃董吃提供）    

TOP 1 / 蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More

宜蘭縣/礁溪鄉

去礁溪泡完溫泉不能錯過！餐廳裝潢非常好拍，像到了國外一樣！青醬麻花捲麵的青醬味香不會膩，麻花捲麵特別有嚼勁！水果鬆餅上擺滿了水果，配上剛出爐的鬆餅跟冰淇淋非常合適！低消一人 500 元哦！（MENU美食誌Hann提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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美食誌 咖啡廳 宜蘭

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