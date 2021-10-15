台灣東部TOP 10 熱門咖啡廳在這裡！要文青、質感裝潢與窗外美景都有

到宜蘭、花蓮沒去咖啡廳放鬆一下實在太可惜啦！來看看 10 間有特色值得一去的咖啡廳吧！

TOP 10 / 咖啡浴 FURO CAFE

宜蘭縣/礁溪鄉

TOP 9 / 泥鰍hooliu

宜蘭縣/宜蘭市

TOP 8 / 美美子みみこ homemade cake

宜蘭縣/羅東鎮

位於巷弄裡的日式咖啡廳，裝潢充滿木頭元素。除了飲品跟甜點還有販售台式雞蛋糕！伯爵鮮奶茶的茶味不澀非常順口，搭配黑糖塊更有層次感！必點手煮焦糖乳酪布丁，口感扎實綿密像是布蕾般！草莓卡士達雞蛋糕裡有一整顆草莓十分滿足！（MENU美食誌郭雅菁提供）

TOP 7 / SP PASTRY 法式手工甜點

宜蘭縣/宜蘭市

TOP 6 / 這裡是咖啡店The place

宜蘭縣/羅東鎮

TOP 5 / REVERSE

宜蘭縣/羅東鎮

羅東最火紅的甜點店，甜點沒有先預定就吃不到了！水果千層整體濕潤度剛好，新鮮水果配蛋糕吃超清爽！芋頭千層不會太甜、檸檬塔的酸爽口味與酥脆外皮很誘人！白桃烏龍茶香氣十足，還可以回沖！低消為一杯飲品哦！（MENU美食誌DenDen提供）

TOP 4 / 昭和58

花蓮縣/花蓮市

獨特復古的門面還有泛黃燈光讓人彷彿穿越到日本！多種日式和菓子都值得一試，其中金石蒙布朗的栗子香氣非常濃郁！底層是一個泡芙，裡面還填了栗子丁和香緹奶油餡！草莓蛋糕捲口感蓬鬆，鮮奶油的甜與草莓的酸達到完美的平衡！（MENU美食誌Tsai提供）

TOP 3 / 小巷茉莉 MÔLi Café

花蓮縣/花蓮市

TOP 2 / 邊境法式甜點

花蓮縣/花蓮市

TOP 1 / 蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More

宜蘭縣/礁溪鄉

去礁溪泡完溫泉不能錯過！餐廳裝潢非常好拍，像到了國外一樣！青醬麻花捲麵的青醬味香不會膩，麻花捲麵特別有嚼勁！水果鬆餅上擺滿了水果，配上剛出爐的鬆餅跟冰淇淋非常合適！低消一人 500 元哦！（MENU美食誌Hann提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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