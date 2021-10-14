內湖不是只有澳洲早餐啦！料多生魚丼、高級精緻火鍋還有花花達克瓦茲

內湖每到下班時間總是塞爆令人煩悶！內科人不如就在內湖吃飽再回家吧！

金泰日式料理內湖店

舊宗路二段121巷34號

這間日式料理居然還有戶外用餐區！海鮮蓋飯裡頭的料非常豐富，干貝很鮮甜，海葡萄提升海鮮甜味！擺盤華麗，飯可以選要熟飯還是醋飯！價格合理，CP值高！（MENU美食誌nisothamo提供）

らぁ麺鳳華

內湖路一段411巷6號

Extension 1 by 橘色

瑞光路631號1樓

橘色鍋物的單人火鍋品牌，從裝潢、餐盤到肉品都能感受到高級奢華感！可依口味喜好選擇要日式壽喜燒或是昆布柴魚湯底！肉品與海鮮的新鮮度與高級感吃得出來，服務也好得沒話說！（MENU美食誌Meng ChenWu提供）

古斯塔·亨利 Gustave & Henri

金湖路34號

專門販售塔皮甜點的店，塔皮紮實偏厚，保有酥脆口感！皇家檸檬塔的內餡有檸檬蛋黃醬，酸度適中濃郁好吃！覆盆子巧克力有酸甜的覆盆子內餡，搭配生巧克力外層，酸酸甜甜很有層次！現烤的焦糖烤布蕾也是必點喔！（MENU美食誌阿boo提供）

Caffè Le MANI 琢手咖啡

環山路二段48-1號

半夏生

康寧路三段99巷17弄24號1樓

達克瓦茲外層微脆又帶有鬆軟口感，搭配裡面的大顆草莓，口感非常豐富！焦糖海鹽口味的鹹甜味讓人想一吃再吃！水蜜桃醋飲氣泡水有著淡淡的水蜜桃香，沒有可怕的香精味！低消為一杯飲品，且用餐限時兩小時哦！（MENU美食誌食上少女Shyuan提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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