珍珠奶茶原型來自東南亞 「吃的台灣史」 解謎美食身世

珍珠奶茶的原型是什麼？台灣要到1949之後才吃牛肉？文史工作者曹銘宗與中研院台灣史研究所副研究員翁佳音合作新書「吃的台灣史」，追溯台灣飲食在台灣歷史上的源起及演變，勾勒台灣飲食文化的脈絡。同時也探索吃的傳說與禁忌，包括「吃辣不孝」、「台灣戰後才開始吃牛肉」等飲食說法。

珍珠奶茶走紅國際被視為「台灣之光」。兩人研究發現，「珍珠奶茶」原型應是源自東南亞的「西國米圓」，由於引進的價格較高，推測18世紀後台灣民間改以番薯粉製作，並在其中添加樹薯粉，使其不會黏在一起、適合加入冷飲。日據時代的「台日大辭典」，便收錄「粉圓」詞條，定義為「小圓仔摻糖水可食」。

華人習慣熱茶，不喜紅茶，卻在台灣遭到顛覆。1980年代，台灣先發明泡沬紅茶，接著發明牛奶加粉圓的珍珠奶茶，隨著留學生和台商揚名海外。2010年起，珍珠奶茶先後紅到英國和美國，美國民間甚至自訂4月30日為「國家珍奶日」，紀念2011年4月30日四位台灣青年在紐約皇后區創立的「功夫茶(Kung Fu Tea)」。

台灣是農業社會，牛是重要的勞力來源，台語俚諺中有「吃牛肉難免下地獄」，認為吃牛肉會遭到報應。多年來飲食學者多認為，吃牛肉是戰後外省族群帶來的飲食習慣。但兩人考證發現，清代台灣方志記載有「宰牛寮」、「牛肉巷」等地名，清代所設禁止殺牛的石碑，也證明當時有人宰牛吃牛。荷蘭與明鄭時代從台灣賣到大陸民間的肉類醃製品，包括牛皮與牛肉乾，證明台灣吃牛肉年代悠久，只是隱晦不說。

翁佳音是台灣史重要學者，可直接閱讀早年荷蘭、西班牙文獻，看懂文獻中以羅馬拼音記錄的漳泉語用詞。曹銘宗則出身文化記者，懂得「找到好的問題，問到對的專家，得到正確的答案」。曹銘宗表示，兩人的合作方式是他負責找問題、寫好所知資料；翁佳音負責補充資料、解答難題，最後由他整理、以簡白文字呈現給讀者。